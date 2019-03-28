Німеччина, Литва і Польща у трійці лідерів експорту легкових машин в Україну.
Дані митної статистики свідчать, що за січень-лютий імпорт легкових автомобілів в Україну становив $709,4 млн.
Державна фіскальна служба України зазначає, що найбільше машин українці ввезли з Німеччини – $159,56 млн. На другому – Литва з результатом більше $103,62 млн. Третє місце посіла Польща – імпорт з цієї країни становив $93,62 млн.
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Натомість Україна експортувала за січень-лютий автомобілів на суму $1,6 млн. Найбільше українських автомобілів продано в США, Канаді та Франції.
Раніше ми розповідали, як визначити митну вартість авто, чому митники збільшують оціночну вартість та як оскаржити рішення митниці.
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