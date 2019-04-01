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У Києві з 1 квітня дозволили швидкість 80 км/год (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

На 17 вулицях Києва тимчасово, з 1 квітня по 1 листопада, знову дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год.

Швидкість руху

Київрада сьогодні скасувала обмеження швидкості руху у 50 кілометрів на годину на деяких вулицях.

Читайте: У Києві з 1 листопада заборонили їздити зі швидкістю 80 км/год (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

Таким чином, в період з 1 квітня по 1 листопада на 17 вулицях буде діяти обмеження швидкості до 80 км/год:

  1. просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
  2. Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопроводна і від вул. Газопроводної до Мінського проспекту);
  3. вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
  4. Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
  5. Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
  6. просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
  7. просп. Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі);
  8. вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);
  9. Наддніпрянське шосе;
  10. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  11. Столичне шосе (до вул. Заболотного);
  12. вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
  13. просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  14. просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ);
  15. бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. Навої);
  16. вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
  17. просп. Соборності.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року діють оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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