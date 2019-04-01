На 17 вулицях Києва тимчасово, з 1 квітня по 1 листопада, знову дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год.

Київрада сьогодні скасувала обмеження швидкості руху у 50 кілометрів на годину на деяких вулицях.

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Таким чином, в період з 1 квітня по 1 листопада на 17 вулицях буде діяти обмеження швидкості до 80 км/год:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської); Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопроводна і від вул. Газопроводної до Мінського проспекту); вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе); Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні); Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва); просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту); просп. Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі); вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків); Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); Столичне шосе (до вул. Заболотного); вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту); просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі); просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ); бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. Навої); вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської); просп. Соборності.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року діють оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.