Компанія Volkswagen показала перші фото електричного кросовера ID. Roomzz, концепт якого представить у квітні на автосалоні в Шанхаї.
Volkswagen ID. Roomzz обладнано системою трансформації інтер’єру, новою конфігурацією сидінь і системою IQ.Drive з автопілотом четвертого рівня автономності.
Серійна версія електрокроссовера з’явиться в Китаї у 2021 році.
Volkswagen ID. Roomzz поповнить сімейство електрокарів, об’єднаних платформою MEB.
Volkswagen ID. Roomzz: перші фото електрокросовера / 3 фотографии
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Раніше Факти ICTV писали про те, що Apple і Volkswagen створять безпілотний автомобіль.
Джерело: Volkswagen
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