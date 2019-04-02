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Volkswagen ID. Roomzz: перші фото електрокросовера

Компанія Volkswagen показала перші фото електричного кросовера ID. Roomzz, концепт якого представить у квітні на автосалоні в Шанхаї.

Volkswagen ID. Roomzz

Volkswagen ID. Roomzz обладнано системою трансформації інтер’єру, новою конфігурацією сидінь і системою IQ.Drive з автопілотом четвертого рівня автономності.

Серійна версія електрокроссовера з’явиться в Китаї у 2021 році.

Volkswagen ID. Roomzz поповнить сімейство електрокарів, об’єднаних платформою MEB.

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Volkswagen ID. Roomzz: перші фото електрокросовера / 3 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали про те, що Apple і Volkswagen створять безпілотний автомобіль.

ДжерелоVolkswagen

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