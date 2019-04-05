Кабмін ввів відеофіксацію складання іспитів із знань ПДР і навичкам навчання.
Кабмін вніс низку змін у порядок видачі посвідчень водія, підготовки водіїв й акредитації автошкіл, повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.
- Відеофіксація складання іспитів із знань ПДР і навичкам навчання. Устаткування встановлюватимуть у кожному екзаменаційному авто.
- Іспит у сервісному центрі можна буде здати протягом 2 років після закінчення автошколи.
- Акредитацію автошкіл проводитимуть регіональні сервісні центри МВС, а не головний. Також з автошкіл зняли обов’язок придбання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв.
- Випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, будуть допускатися до іспитів у сервісному центрі без сертифікатів з автошколи.
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Раніше Факти ICTV писали, як отримати водійське посвідчення та які для цього потрібні документи.
Фото: Vladyslav Kryklii