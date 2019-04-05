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Факти / Lifestyle

Іспити в автошколах будуть зніматися на відео

Кабмін ввів відеофіксацію складання іспитів із знань ПДР і навичкам навчання.

Іспити в автошколах будуть зніматися на відео

Кабмін вніс низку змін у порядок видачі посвідчень водія, підготовки водіїв й акредитації автошкіл, повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

  1. Відеофіксація складання іспитів із знань ПДР і навичкам навчання. Устаткування встановлюватимуть у кожному екзаменаційному авто.
  2. Іспит у сервісному центрі можна буде здати протягом 2 років після закінчення автошколи.
  3. Акредитацію автошкіл проводитимуть регіональні сервісні центри МВС, а не головний. Також з автошкіл зняли обов’язок придбання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв.
  4. Випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, будуть допускатися до іспитів у сервісному центрі без сертифікатів з автошколи.

Читайте: Як обрати автошколу – 7 порад

Раніше Факти ICTV писали, як отримати водійське посвідчення та які для цього потрібні документи.

Фото: Vladyslav Kryklii

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