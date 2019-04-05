В Україні попит на електрокари за перший квартал поточного року зріс на 71%.

За перший квартал поточного року український парк електрокарів поповнився на 1276 автомобілів.

Це на 71% більше в порівнянні з тим же періодом за 2018 рік.

Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по березень 2019 року українські номери отримали 678 автомобілів цієї моделі.

На другому місці Tesla Model S. Їх в Україні зареєстровано 678.

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Третє місце зайняв BMW i3 з результатом 87 авто. Електромобіль Renault Zoe обрали 66 українців, що принесло йому четверте місце.

П’ятірку лідерів замикає FIAT 500e. В Україні його придбали 60 водіїв.

Нагадаємо, раніше Hyundai показала тизер найменшого кросовера Venue.

Джерело: Укравтопром

Фото: Nissan