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Факти / Lifestyle / Авто

Toyota вигадала авто з вбудованою мийкою

Toyota планує вбудовувати у свої пікапи мийку, що має зекономити власнику авто час і гроші.

Toyota вигадала авто з вбудованою мийкою

Toyota планує створювати автомобілі з мийкою, яку встановлюватимуть прямо у кузов.

Про це стало відомо після того, як японська компанія запатентувала відповідну розробку.

Резервуар для води, за задумом інженерів, вбудовуватимуть у лівому борту, а по периметру вантажного відсіку будуть розташовані форсунки омивача.

Згідно з патентом, мийка у кузові може мати варіанти конструкції з вбудованими у борт форсунками, з висувними насадками, з датчиками у кузові, що визначають забрудненість і завантаженість платформи. Також у Toyota запатентували систему, що дозволяє мийці працювати за розкладом.

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Розробники запевняють, що вбудована система заощадить власникові пікапа чимало часу та коштів.

Нагадаємо, Toyota показала ідею концепту місяцеходу, здатного декілька днів підтримувати життя астронавтів.

Джерело: Громадське

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