Мережі АЗС за вихідних підвищили ціни на автогаз в середньому на 10-30 копійок за літр.
На українських АЗС подорожчав автогаз – на 10-30 коп./л.
На АЗС Shell і WOG у Києві ціни підвищилися на 10 і 13 коп./л – до 13,09 і 13,48 грн/л.
На станціях SOCAR і БРСМ-Нафта у Київській області – на 20 коп./л (до 13,09 і 13,39 грн/л).
На заправках Avantage 7 – до 12,35 грн/л.
У регіональних мережах газ подорожчав на 10-30 коп./л.
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Нагадаємо, журналісти здійснили перевірку якості автогазу на АЗС.
Джерело: UPECO
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