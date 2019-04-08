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Ціни на автогаз зросли до 13 грн

Мережі АЗС за вихідних підвищили ціни на автогаз в середньому на 10-30 копійок за літр.

Автогаз

На українських АЗС подорожчав автогаз – на 10-30 коп./л.

На АЗС Shell і WOG у Києві ціни підвищилися на 10 і 13 коп./л – до 13,09 і 13,48 грн/л.

На станціях SOCAR і БРСМ-Нафта у Київській області – на 20 коп./л (до 13,09 і 13,39 грн/л).

На заправках Avantage 7 – до 12,35 грн/л.

У регіональних мережах газ подорожчав на 10-30 коп./л.

Читайте: Техогляд для авто повертається: європейський досвід, безпека або корупція

Нагадаємо, журналісти здійснили перевірку якості автогазу на АЗС.

Джерело: UPECO

Фото: Dreamstime

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