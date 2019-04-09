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В Австрії випробували безпілотне авіатаксі з людьми на борту

Безпілотне авіатаксі EHang 216 може перевозити двох пасажирів і розганятися до 150 км/год.

В Австрії випробували безпілотне авіатаксі з людьми на борту

Авіатаксі EHang 216 випробували на Generali Arena в австрійському Відні.

Безпілотник, який важить 750 кілограмів, може перевозити двох пасажирів і має запас ходу на 30 хвилин.

Підіймають літальний апарат у повітря 16 пропелерів, які дозволяють дрону розвивати швидкість до 150 км/год.

При цьому конструкція авіатаксі дозволяє йому приземлятися без посадкового майданчика.

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Розробники EHang 216 заявили, що їхній аппарат готовий для масового виробництва.

До слова, раніше перший політ свого аеротаксі показала компанія Vahana.

Джерело: Reuters

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