Безпілотне авіатаксі EHang 216 може перевозити двох пасажирів і розганятися до 150 км/год.
Авіатаксі EHang 216 випробували на Generali Arena в австрійському Відні.
Безпілотник, який важить 750 кілограмів, може перевозити двох пасажирів і має запас ходу на 30 хвилин.
Підіймають літальний апарат у повітря 16 пропелерів, які дозволяють дрону розвивати швидкість до 150 км/год.
При цьому конструкція авіатаксі дозволяє йому приземлятися без посадкового майданчика.
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Розробники EHang 216 заявили, що їхній аппарат готовий для масового виробництва.
До слова, раніше перший політ свого аеротаксі показала компанія Vahana.
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