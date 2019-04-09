Ми зібрали поради експерта, щоб уберегти ваш автомобіль від пошкоджень під час автомийки.
Існує два методи зовнішнього догляду за машиною: мити власноруч або заплатити гроші на автомийці. Але власники авто не завжди знають, чим ризикують, коли віддають машину в автомийку.
У кращому випадку на мийці можуть зіпсувати покриття вашого авто, а в гіршому – працівники без вашого відома візьмуть прокататися і потраплять в ДТП. І тоді, одними подряпинами – не обійтись.
Поради водіям
- Не лишайте ключі від автомобіля на мийці.
Залишіть свій номер адміністратору і по завершенню мийки з вами зв’яжуться.
- Перевіряйте наявність камери спостереження.
Це дозволить вам перестрахуватися і довести провину працівників, якщо з вашою машиною щось трапиться.
- Перевіряйте засоби для миття.
Дешеві хімічні засоби можуть пошкодити покриття. До того ж, всі вони повинні бути сертифіковані.
Нагадаємо, Toyota планує вбудовувати у свої пікапи мийку, що має зекономити власнику авто час і гроші.