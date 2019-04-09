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Факти / Lifestyle

Як уберегти автомобіль під час мийки – три поради

Ми зібрали поради експерта, щоб уберегти ваш автомобіль від пошкоджень під час автомийки.

Як уберегти автомобіль під час мийки – три поради

Існує два методи зовнішнього догляду за машиною: мити власноруч або заплатити гроші на автомийці. Але власники авто не завжди знають, чим ризикують, коли віддають машину в автомийку.

У кращому випадку на мийці можуть зіпсувати покриття вашого авто, а в гіршому – працівники без вашого відома візьмуть прокататися і потраплять в ДТП. І тоді, одними подряпинами – не обійтись.

Поради водіям

  • Не лишайте ключі від автомобіля на мийці.

Залишіть свій номер адміністратору і по завершенню мийки з вами зв’яжуться.

  • Перевіряйте наявність камери спостереження.

Це дозволить вам перестрахуватися і довести провину працівників, якщо з вашою машиною щось трапиться.

  • Перевіряйте засоби для миття.

Дешеві хімічні засоби можуть пошкодити покриття. До того ж, всі вони повинні бути сертифіковані.

Нагадаємо, Toyota планує вбудовувати у свої пікапи мийку, що має зекономити власнику авто час і гроші.

Джерело: Ранок у великому місті

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