Концепт Infiniti Qs Inspiration покажуть публіці 16 квітня на автосалоні у Шанхаї.
Infiniti Qs Inspiration у вигляді концепту буде представлено світовій спільноті 16 квітня на шанхайському автосалоні.
Перед прем’єрою у компанії дали можливість отримати насолоду від фотографій футуристичного седана.
Зовні в авто вгадується стилістика QX Inspiration – моделі кросовера, який раніше показали на автосалоні у Детройті.
Infiniti розкрила концепт Qs Inspiration до прем’єри / 3 фотографии
Читайте: Toyota показала Highlander четвертого покоління
Як відомо, спеціально для цих електромобілів було створено нову платформу.
До слова, в Infiniti обіцяють мінімалізм не тільки в екстер’єрі, але і в інтер’єрі.
Нагадаємо, Факти ICTV провели тест-драйв Infiniti QX50.
Джерело: Motor
Фото: Motor
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+