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Infiniti розкрила концепт Qs Inspiration до прем’єри

Концепт Infiniti Qs Inspiration покажуть публіці 16 квітня на автосалоні у Шанхаї.

Infiniti розкрила концепт Qs Inspiration до прем’єри

Infiniti Qs Inspiration у вигляді концепту буде представлено ​​світовій спільноті 16 квітня на шанхайському автосалоні.

Перед прем’єрою у компанії дали можливість отримати насолоду від фотографій футуристичного седана.

Зовні в авто вгадується стилістика QX Inspiration – моделі кросовера, який раніше показали на автосалоні у Детройті.

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Infiniti розкрила концепт Qs Inspiration до прем’єри / 3 фотографии

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Як відомо, спеціально для цих електромобілів було створено нову платформу.

До слова, в Infiniti обіцяють мінімалізм не тільки в екстер’єрі, але і в інтер’єрі.

Нагадаємо,  Факти ICTV провели тест-драйв Infiniti QX50.

Джерело: Motor

Фото: Motor

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