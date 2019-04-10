Систему автопілота на моделях Tesla навчать об’їжджати ями, такая функція може з’явитися в майбутніх оновленнях.

Американська компанія Tesla може оснастити свої моделі, які обладнані автопілотом, новою функцією – об’їжджати вибоїни. Авто може самостійно з’їжджати на дороги, які примикають до шосе і справлятися з розв’язками.

@elonmusk @Tesla awesome job on AP.. Really love it. Have one feature request. Swerve the car where possible within a lane, to avoid small potholes to increase tire life . — Karthikeyan (@kkarthi002) 7 апреля 2019 г.

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Про введення нової функції Ілон Маск повідомив у відповідь на твіт одного з власників Tesla, який залишився вражений роботою автопілота. Він висловив своє захоплення здатністю електрокара об’їжджати вибоїни.

Нагадаємо, 14 березня на виставці в Каліфорнії (США) компанія Tesla представила електричний кросовер Model Y.