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Tesla навчить електрокари об’їжджати ями

Систему автопілота на моделях Tesla навчать об’їжджати ями, такая функція може з’явитися в майбутніх оновленнях.

Tesla навчить електрокари об’їжджати ями

Американська компанія Tesla може оснастити свої моделі, які обладнані автопілотом, новою функцією – об’їжджати вибоїни. Авто може самостійно з’їжджати на дороги, які примикають до шосе і справлятися з розв’язками.

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Про введення нової функції Ілон Маск повідомив у відповідь на твіт одного з власників Tesla, який залишився вражений роботою автопілота. Він висловив своє захоплення здатністю електрокара об’їжджати вибоїни.

Нагадаємо, 14 березня на виставці в Каліфорнії (США) компанія Tesla представила електричний кросовер Model Y.

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