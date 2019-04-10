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Toyota показала Highlander четвертого покоління

Новий кросовер Toyota Highlander представлять на автосалоні у Нью-Йорку.

Toyota показала Highlander четвертого покоління

Toyota дала поглянути на свій оновлений кросовер Highlander.

Модель, яка отримає вже четверте покоління, зобразили за допомогою 3D-інсталяції.

Намалював для японців новий Highlander художник Майкл Мерфі.

Офіційно кросовер світові представлять на автосалоні у Нью-Йорку в середині квітня.

Читайте: Toyota вигадала авто з вбудованою мийкою

Новий Highlander стане ще більшим. Базова версія отримає передній привід, а опціонально можна буде замовити версію з повним приводом.

Новий кросовер Toyota отримає і гібридну версію.

Нагадаємо, Toyota показала ідею концепту місяцеходу, здатного декілька днів підтримувати життя астронавтів.

Джерело: Autonews

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