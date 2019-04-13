Ми протестували Renault Zoe і спробували відповісти на найбільш популярні питання стосовно буднів електрокарів в Україні.

Електромобілі вже перестали бути екзотикою у нашій країні, та й зарядні станції почали зустрічатися дедалі частіше у великих містах.

У нас на тест-драйві побував електромобіль Renault Zoe, який офіційно продається в українській дилерській мережі Renault.

Комплектації та ціни

Renault Zoe в Україні доступний у версії з електродвигуном R90, потужністю 92 к.с., максимальним крутним моментом 220 Нм і батареєю 41 кВт (ZE40). Привід – передній.

Більш проста комплектація Life обійдеться приблизно в $32 тис. Багатша комплектація Intense обійдеться приблизно в $33 тис.

Дизайн

Renault Zoe виглядає своєрідно і виділяється на тлі подібних міських хетчбеків. Є в ньому щось космічне і незвичайне.

Привертає увагу, але подобається не всім, хоча це вже справа смаку.

Салон

У салоні на перший погляд немає нічого незвичайного, що відрізняло би Renault Zoe від звичайного хетчбека.

Доступ в салон безкючевий. Крім звичних кнопок відкриття/закриття дверей є ще кнопка відкриття лючка для зарядки і кнопка дистанційного запуску обігріву/охолодження салону.

Крім кнопки, можна також запрограмувати таймер клімат-контролю, завдяки чому вранці ви вже буде сідати у прогрітий чи охолоджений до комфортної температури салон. Зручно, я зацінив.

У салоні зустрічаються досить бюджетні матеріали, тверді пластики, але все доволі практично і акуратно. Досить простий салон розбавляють хіба що емблеми ZE і сині вставки.

З огляду на розташування батареї під підлогою, в Renault Zoe сидіння водія регулюється тільки поздовжньо і за кутом нахилу спинки. По висоті, на жаль, регулювання немає.

Проте, в міському режимі, у мене до сидіння питань не виникало. Його достатньо для зручного пересування містом.

На кермі розташоване управління круїз-контролем, а під кермом знаходиться модуль управління системою мультимедіа.

Панель приладів дуже проста, є кілька режимів відображення даних, але заплутатися складно, все ще простіше ніж в автомобілях з ДВС.

На центральній консолі розташований мультимедійний екран системи R-Link, на який виводиться навігація, зображення камери заднього виду, мультимедіа та інформація еко-водіння.

Нижче, під екраном знаходиться блок управління клімат-контролем, який знайомий нам за попередніми моделями Renault.

Ще нижче розташована ніша для дріб’язку, в якій знаходиться роз’єм USB і AUX.

З телефоном система дружить, все підключається і працює без особливих зволікань. Також, система підтримує Android Auto, що дозволяє власникам смартфонів з та кою ОС дублювати деякі додатки з телефону на екран системи.

У Renault Zoe є підігрів передніх сидінь, кнопки включення якого знаходяться біля колін у водія і пасажира. Рішення цікаве, але не саме практичне, як на мене.

Попереду підлокітника немає, але є підстаканники і місце під усіляких дрібниць.

Позаду з простором досить скромно, як для ніг, так і над головою. Мені, зі зростом 1,87 м, там їздити реально, але не на тривалі дистанції. Утрьох буде тісно, але терпимо, якщо питання стоїть, в тому, щоб підкинути когось до метро.

Посадка позаду солдатська, кут нахилу нахилу, як ви здогадуєтеся, не регулюється.

Де тут простору вдосталь, так це в багажнику. Об’єм багажника становить 338 літрів.

У багажник без проблем поміщається повнорозмірна дитяча коляска, його цілком вистачить для шопінгу та іншого.

Питання та відповіді

Тепер перейдемо до найпоширеніших питань від сусідів по парковці, з якими мені доводилося стикатися під час тест-драйву. Набір цих питань стандартний і цілком логічний.

Де і як заряджати?

Зарядок в Україні вже є досить багато і практично всі їх можна побачити на карті в додатку PlugShare. Але є одне але.

У перший час вам доведеться вивчити всю інфраструктуру і різноманітність зарядних пристроїв, портів, станцій і їх особливостей.

З цим зіткнувся і я, і як виявилося, не всі зарядні станції універсальні, і не скрізь можна зарядити всі моделі електромобілів. Для Renault Zoe підходять зарядні станції з роз’ємом Type2/Mannekes.

У комплекті Renault Zoe поставляється два кабелі для зарядки.

Один кабель з штекером під звичайну домашню розетку 220V, від якої він буде заряджатися близько доби.

Люк для зарядки розташований під емблемою Renault спереду. Він відкривається з кнопки на ключі і з салону.

Другий кабель підходить під роз’єм Type2/Mannekes. У Києві є відповідні мережі зарядок і на них Renault Zoe можна “заправити” від станцій потужністю 22 кВт / год.

У теорії, батарею 41 кВт можна зарядити від таких станцій за 2 години, але на практиці сила струму відрізняється від зазначеної максимальної цифри 22 кВт/год і зарядка триває дещо довше. Сила струму залежить від багатьох факторів, включаючи температуру на вулиці і рівень заряду батареї на момент зарядки.

На зарядку о т такого типу станцій з 0% і до 100%, ви витратите близько 3,5 -4 годин.

При цьому, перші 80% відсотків заряду ви отримаєте за 20% відсотків часу зарядки, а на решту 20% заряду ви витратите 80% часу зарядки. Це пов’язано з особ н ост ями зарядки лити й-ио нних батарей і від цього нікуди не дітися. Чим ближче до позначки 100%, тим повільніше стає процес зарядки.

Наприклад, з 60% до 98%, на станції потужністю 22 кВт/ч, я зарядив Renault Zoe за 2,4 години.

Скільки коштує повна зарядка?

Середня вартість 1 кВт енергій на публічних станціях в Києві становить від 4 до 6 грн, якщо ми говоримо про зарядку на станції з потужністю 22 кВт/год.

Множимо 41 кВт на 4-6 грн і отримуємо “повний бак” в середньому за 200 грн.

Який реальний запас ходу?

В реальних умовах при температурному режимі +10 С за бортом, запас ходу на повному заряді складає близько 280 км в місті.

Якщо ми говоримо про зиму, то реальний запас ходу складе близько 200 км.

Чи вистачає цього в місті? Для режиму дім-робота-дім мені цього вистачало, щоб не морочитися з запасом ходу і не обмежувати себе в супутніх поїздках по місту. Не забуваємо і про рекуперацію енергії, яка в місті дозволяє відновити певну кількість енергії.

За містом, цифри будуть значно меншими. Чим більшою буде швидкість, тим меншим буде запас ходу відповідно. З урахуванням української інфраструктури електрозаправних станцій, як на мене, рано говорити про комфортне і безпроблемне переміщенні між містами на електромобілі.

Динаміка

Потужності 92 к.с. і крутного моменту 220 Нм вистачає цілком, враховуючи специфіку електрокара і можливість використовувати цю потужність миттєво при натисканні на педаль газу.

Renault Zoe почуває себе у своїй тарілці в міському режимі та ніяких комплексів і дискомфорту ви не відчуєте у потоці автомобілів з ДВС. При цьому, на старті зі світлофора, ви можете дати фору будь-кому і здивувати сусідів по трафіку.

Для економії є режим Eco, але в цьому режимі автомобіль зовсім млявий і цей режим підійде для порожнього міста вихідного дня. Проте, як запевняє виробник, цей режим дозволяє економити до 10% енергії.

Підвіска здалася мені дещо жорсткою, і хоч автомобіль адаптований під наші дороги, але йому набагато комфортніше на рівному асфальті. Спереду у Renault Zoe встановлена підвіска типу MacPherson, а ззаду торсіонна балка.

Кліренс у Renault Zoe становить 160 мм, що не так вже й багато і є певні ризики під час паркування поблизу бордюр.

Підсумки

Якщо говорити про місто, то Zoe нічим не поступається хетчам такого ж плану, але з ДВС. Немає такого, що думаєш постійно про запас ходу, плануєш маршрут під зарядні станції і тд. Цілком комфортно пересуватися. Хоча, на зарядку, навіть раз в тиждень, потрібно закладати 2,5-3 години. Ну або приватний будинок і питання закрите.

Якщо говорити про поїздки на далекі відстані, то поки що, в Україні з цим туго. І це більше питання до інфраструктури, ніж до самої Zoe.

Ну і ціна для нашого ринку під питанням. Поки важко перебити пропозиції з аналогічним прайсом, але з ДВС, навіть в рамках бренду Renault.

Якщо абстрагуватися від ціни, то в цілому, як друга машина в родині, буде цілком ок.

Вирішувати, як завжди, вам.





























































































































Тест-драйв Renault Zoe: будні електрокара в Україні / 31 фотографий

Олесь Куниця