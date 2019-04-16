Перший мінівен Lexus представили на мотор-шоу в Шанхаї.
Перший мінівен Lexus, який отримав шильдик LM – більш люксова перелицьована версія Toyota Alphard.
В екстерє’рі автомобіля змінили радіаторну решітку, фари і задню частину кузова.
Усередині LM розділений на водійський і пасажирський відсік, між якими встановлено перегородку. Салон може похвалитися наявністю 26-дюймового дисплея, холодильника і спецвідсіку для парасольок.
Пасажири, що розміщуються на двох роздільних шкіряних кріслах із підлокітниками, можуть керувати функціями авто за допомогою сенсорної панелі.
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У майбутньому в Lexus планують представити версію мінівена з трьома рядами сидінь.
Під капотом у LM буде 3,5-літровий бензиновий атмосферник V6 потужністю 300 конячок або гібрид, за якого 2,5-літровий мотор працює в парі з електричним агрегатом.
Нагадаємо, Toyota дала поглянути на свій оновлений кросовер Highlander.
Джерело: Autonews
Фото: Autonews