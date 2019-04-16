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Сенсори і холодильник: перший мінівен від Lexus

Перший мінівен Lexus представили на мотор-шоу в Шанхаї.

Сенсори і холодильник: перший мінівен від Lexus

Перший мінівен Lexus, який отримав шильдик LM – більш люксова перелицьована версія Toyota Alphard.

В екстерє’рі автомобіля змінили радіаторну решітку, фари і задню частину кузова.

Усередині LM розділений на водійський і пасажирський відсік, між якими встановлено перегородку. Салон може похвалитися наявністю 26-дюймового дисплея, холодильника і спецвідсіку для парасольок.

Пасажири, що розміщуються на двох роздільних шкіряних кріслах із підлокітниками, можуть керувати функціями авто за допомогою сенсорної панелі.

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Сенсори і холодильник: перший мінівен від Lexus / 2 фотографии

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У майбутньому в Lexus планують представити версію мінівена з трьома рядами сидінь.

Під капотом у LM буде 3,5-літровий бензиновий атмосферник V6 потужністю 300 конячок або гібрид, за якого 2,5-літровий мотор працює в парі з електричним агрегатом.

Нагадаємо, Toyota дала поглянути на свій оновлений кросовер Highlander.

Джерело: Autonews

Фото: Autonews

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