Компанія Uber планує запустити в Києві пілотний проект Uber Shuttle.

Компанія Uber планує в травні 2019 року запустити в Києві пілотний проект Uber Shuttle – сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі.

Користувачі зможуть забронювати через додаток Uber місце в мікроавтобусі, який курсуватиме одним із заздалегідь визначених напрямків.

За допомогою Uber Shuttle можна буде дістатися на роботу зі спального району в центр зранку, а ввечері повернутися з іншими пасажирами.

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Компанія проводить голосування, в якому можна обрати, з яких районів Києва варто запускати перші маршрути.

Вартість послуг і маршрути, за якими будуть їздити мікроавтобуси, в Uber повідомлять в день запуску.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Uber запатентував віртуального водія.

Джерело: Uber