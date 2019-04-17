В Україні маршрутки знаходяться у плачевному стані. Часто це стає причиною травм для пасажирів, проте існує причина, чому цей транспорт ніяк не зникне з українських доріг.

У мережі безліч відео, на яких водії маршруток плоскогубцями чи камінням ремонтують авто.

Крім того, доволі часто під час руху у маршруток відвалюють колеса чи двері.

Минулого року у Києві зіткнулися лоб у лоб дві маршрутки, внаслідок чого травмувалися 12 пасажирів. Одна з причин ДТП – технічна несправність.

Проте альтернативи маршрутками поки немає.

– Якщо метро перевозить десь приблизно 1,5 млн пасажирів за добу, то у маршрутні таксі 1 млн пасажирів. Якщо ми завтра заборонимо маршрутки, як одному 1 млн пасажирів переміщатися по місту, не зрозуміло. У комунального перевізника і метрополітену немає ресурсів на те, щоб перевезти таку кількість пасажирів, – зазначає спеціаліст із транспортного планування Дмитро Безпалов.

Читайте: У харківській маршрутці під час руху відвалилися двері

Стан маршруток повинен суворо контролюватися, але на практиці це не діє.

– Всі транспортні засоби повинні проходити 2 рази в рік технічний огляд у незалежних сервісних центрах. Інший технічний огляд робить механік на підприємстві. Зранку, коли він виходить на лінію і ввечері, коли він приїжджає на базу, – зазначає керівник комунальної служби перевезень Сергій Савтир.

Покарати маршрутки можна штрафом у 500-600 грн, розірваним договором. Укртрансбезпека може взагалі підприємство позбавити ліцензії.

– Ми розриваємо договори, бувають випадки і досить часто. За 5 років, поки я тут працюю, ні однієї ліцензії не було відкликано, – керівник комунальної служби перевезень Сергій Савтир.

Якщо ви стали свідком руху несправної маршрутки, то варто викликати поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві водій маршрутки наїхав на трьох жінок. Після чого на нього накинулися з кулаками очевидці ДТП.