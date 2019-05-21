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Факти / Lifestyle

Як відновити водійське посвідчення за півгодини

У МВС нагадують, що відновлення водійського посвідчення займає не більше, ніж півгодини.

Як відновити водійське посвідчення за півгодини

Для відновлення потрібно мати мінімум документів та часу проведеного в сервісному центрі МВС.

– На все близько 30 хвилин. Не треба мати ніяких екзаменаційних листів та фотокарток, вся інформація наявна в реєстрі, а фотографію робимо безкоштовно на місці, – заявив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

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Він додав, що серед необхідних документів: паспорт, ідентифікаційний код та медична довідка.

А щоб візит був максимально приємний та зручний,- реєструйтеся в електронну чергу через електронний кабінет водія, – додав Криклій.

Раніше Факти ICTV писали, що патрульні поліцейські отримали партію з 83 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління.

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