На тест-драйві у Фактів ICTV побував преміальний седан Infiniti Q50s, який заворожує своїм дизайном, але чи є щось варте уваги під красивою оболонкою?

Про це ми спробували дізнатися на тижневому тесті японського седана.

В Україні Infiniti Q50 доступний тільки у варіанті з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л, 7-ступеневою АКПП і приводом на задню вісь.

Infiniti Q50 в найбільш простій комплектації Pure коштує близько $29,6 тис.

Заряджений Infiniti Q50s (Sport) коштує близько $36,6 тис. Саме така версія і побувала у нас на тест-драйві.

Дизайн

Якщо говорити відверто, то у мене немає ні найменшої зачіпки до того, як виглядає Infiniti Q50s. Дійсно – секс на колесах.

М’язистий кузов підкреслює шикарний червоний колір, хром і чорна окантовка на бамперах.

Тверда п’ятірка за дизайн, як на мене.

Салон

Інтер’єр виконаний у притаманному для Infiniti стилі і тут я натрапив як на речі, які мені сподобались, так і вади, про які вже писав в тест-драйвах інших моделей Infiniti.

Передня частина Infiniti Q50s розділена масивною центральною консоллю і дає водієві відчуття справжнього кокпіта.

Салон Infiniti Q50s перегукується з інтер’єром купе Infiniti Q60s, але якщо в Q60s переважають більш спортивні рішення, то Q50s більше орієнтований на практичність.

Почну з водійського сидіння, яке, окрім стандартних регулювань, оснащене налаштуванням бічної підтримки і висувною колінною подушкою. Це зручно, особливо у дальніх поїздках.

Кермо зручне, на нього винесені інформативні кнопки управління круїз-контролем, бортовим комп’ютером і телефоном.

Панель приладів аналогова, з двома колодязями і кольоровим дисплеєм бортового комп’ютера. Приборка зрозуміла і читабельна, але з точки зору оформлення вже хочеться якихось нових, сучасніших рішень.

Вгорі на центральній консолі розташовані два сенсорних дисплея.

Верхній – 8-дюймовий, на ньому відображається навігація і зображення камер кругового огляду.

Нижній – 7-дюймовий і він відповідає за мультимедійну частину і решту функціонал.

Крім сенсорного управління, під рукою у водія є шайба для управління цими дисплеями.

Дисплеї показують різне за якістю зображення. І якщо нижній відображає якісну графіку та сучасну картинку, то картинка навігаційного дисплея явно не на рівні преміального бренду.

Мультимедійна система не підтримує Apple Carplay і Android Auto, що на сьогодні, вже переходить в розряд “маст”.

У Infiniti Q50s встановлена аудіосистема Bose Performance, яка містить в собі 16 динаміків. Як звучить? Чудово!

Для комфорту водія і переднього пасажира доступні підігрів сидінь, підігрів керма і висувні підколінні подушки. Місця спереду вистачає цілком.

На другому ряду сидінь надлишку вільного місця немає, але і ніде нічого не тисне. Простору над головою і для ніг вдосталь, посадка комфортна.

Два пасажири будуть відчувати себе затишно. Посередині, в ногах задніх пасажирів, розташований громіздкий тунель, який і стає невеликою перешкодою для середнього пасажира. Містом – ок, але ось на далекі дистанції особливо не розслабишся.

Для комфорту пасажирів заднього ряду сидінь є підлокітник з підстаканниками та окремі дефлектори кліматичної установки.

Багажник порадував об’ємом 500 л. Місткий, просторий і дуже практичний. Для міського седана і потреб мегаполісу його буде достатньо.

Динаміка

А тепер перейдемо до найцікавішого – залізо та динаміка.

Під капотом Infiniti Q50s знаходиться німецьке “серце”, а саме турбобензиновий двигун об’ємом 2,0 л від Mercedes-Benz.

У парі з двигуном встановлена 7-ступенева АКПП, котра також запозичена у колег зі Штутгарта. Що це? Це плоди співпраці альянсу Renault-Nissan і концерну Daimler AG. І це, як на мене, дуже навіть хороша новина для Infiniti Q50s.

Двигун видає потужність 211 к.с. і крутний момент 350 Нм. Чи вистачає потужності і динаміки? Більш ніж! Так, це не 3,0-літровий твінтурбо на 405 к.с., як у Q60s, але повірте, для міста і цього буде достатньо. АКПП працює злагоджено і чітко в ритм з мотором, і зауважень у мене не виникало.

Габаритні розміри:

Довжина 4 810 мм

Ширина 1 820 мм

Висота 1 455 мм

Колісна база 2 850 мм

Кліренс 126 мм

У Infiniti Q50s є чотири режими: Snow, Standard, Sport і Personal.

Snow – найбільш млявий, зимовий режим, а Sport найбільш агресивний.

Personal, як ви вже, напевно, здогадалися, дозволяє індивідуально підігнати під себе параметри автомобіля.

Завдяки режимам змінюються настройки двигуна, коробки передач, рульового та підвіски.

Седан Infiniti Q50 є першопрохідцем в галузі цифрового управління. У цій моделі була вперше серійно реалізована система рульового управління “по дротах” DAS (Direct Adaptive Steering).

Замість звичайного жорсткого механічного з’єднання кермо і колеса пов’язані між собою за допомогою електронних блоків.

В оновленому Infiniti Q50s дебютувала вдосконалена DAS 2.0, яка стала більш точною, передбачуваною і тепер менш відрізняється від гідравлічного рульового управління, за моїми відчуттями.

Рульове управління гостре та інформативне, але іноді проскакує відчуття, що знаходишся за кермом ігрового симулятора. Хоча на адаптацію і звикання піде дні два від сили.

Підвіску аж ніяк не назвеш межею мрій в плані комфорту, але і надмірної жорсткості ви не відчуєте. Цілком адекватна поведінка на наших, далеких від ідеалу, дорогах. Додам знижку і на 19-дюймові диски та низькопрофільні шини, які також позначилися на комфорті.

Спереду в Infiniti Q50s встановлена незалежна двохважільна підвіска, а ззаду незалежна підвіска.

Безпека

Що мені дійсно подобається в автомобілях Nissan і Infiniti, так це фірмова система кругового огляду AVM (Around View Minitor) і розпізнавання рухомих об’єктів MOD (Moving Object Detection). І якщо до якості картинки цих камер причепитися можна, то ось до їх функціоналу і користі питань немає.

Якщо, наприклад, ви виїжджаєте з паркувального місця, і в зоні дії датчиків з’являється рухомий об’єкт (кіт, собака, дитина, візок, велосипедист і т.д.), то система вас повідомить про це.

Крім цього, є система запобігання наїзду на об’єкт при русі заднім ходом, яка здатна виявити перешкоду, і якщо ви продовжуєте рух в його бік, то система може автономно загальмувати автомобіль.

Також в нашому тестовому автомобілі були й інші допоміжні системи, такі як моніторинг мертвих зон, контроль смуги руху і адаптивний круїз-контроль.

Підсумок

Infiniti Q50s – автомобіль, який здатний продати себе одним лише зовнішнім виглядом.

Двигун і КПП – питань немає, як на мене, ідеальне поєднання і порозуміння між вузлами.

Салон виконаний з якісних, дорогих матеріалів, але є питання щодо сучасності мультимедійної частини, а саме екранів та панелі приладів.

Щодо набору систем безпеки та їх практичності – питань немає. Пристойний набір корисних функцій вам гарантований.

Чи готовий цей седан додати яскравих відчуттів щоденним поїздкам? Як на мене, однозначно, так.

Вирішувати, як завжди, вам. 🙂





























































































Тест-драйв Infiniti Q50s: секс і місто / 23 фотографий

Олесь Куниця