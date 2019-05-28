Китайська компанія, що виробляє електробуси Skywell, відкриє виробництво в Україні.
Електричні автобуси Skywell почнуть виробляти в Україні. Для переговорів до нашої країни 28 травня приїхали фахівці китайської компанії.
Темами обговорення стала можливість і технологія організації великовузлового складання електробусів Skywell в Україні.
Терміни початку запуску конвеєра з електробусами поки невідомі. У компанії уточнили, що переговори можуть тривати ще близько 9-12 місяців, але китайські партнери “налаштовані рішуче”.
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Нагадаємо, Факти ICTV писали, чому Україна не може відмовитися від маршруток, які знаходяться у плачевному стані.
Джерело: Автогік
Фото: Skywell Ukraine
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