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Китайські електробуси Skywell вироблятимуть в Україні

Китайська компанія, що виробляє електробуси Skywell, відкриє виробництво в Україні.

Китайські електробуси Skywell вироблятимуть в Україні

Електричні автобуси Skywell почнуть виробляти в Україні. Для переговорів до нашої країни 28 травня приїхали фахівці китайської компанії.

Темами обговорення стала можливість і технологія організації великовузлового складання електробусів Skywell в Україні.

Терміни початку запуску конвеєра з електробусами поки невідомі. У компанії уточнили, що переговори можуть тривати ще близько 9-12 місяців, але китайські партнери “налаштовані рішуче”.

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Нагадаємо, Факти ICTV писали, чому Україна не може відмовитися від маршруток, які знаходяться у плачевному стані.

Джерело: Автогік

Фото: Skywell Ukraine

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