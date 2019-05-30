Які автомобілі найчастіше крадуть і як уберегти свій від крадіжки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За даними Національної поліції України, впродовж 2018 року на території України було зафіксовано 4 092 випадки незаконного заволодіння автомобілями. Серед крадіїв найбільшою популярністю користуються дешеві авто вітчизняного виробництва, а також більш дорогі марки автомобілів німецького та японського виробництва.

Незважаючи на те, що порівняно з позаминулим роком, статистика покращилася (у 2017 році було вкрадено 5 684 авто), фактично для великих міст ситуація суттєво не змінилася.

Шокуюча статистика свідчить про те, що найгірша ситуація у столиці. З усіх зареєстрованих у 2018 році випадків незаконного заволодіння авто в Україні 25% припадає саме на Київ.

Для порівняння, на Одеську область припадає 10%, а на Дніпропетровську – 9%.

Статистика щодо повернутих автівок ще більш гнітюча: із вкрадених за перші три місяці 2019 року 766 машин знайти і повернути вдалося лише 250, що становить всього 32,6%. Такий показник розкриття злочинів свідчить про безпорадність правоохоронних органів.

Серед улюблених марок авто у крадіїв статистика вказує на доволі дешеві моделі ВАЗ та Daewoo, власники яких часто нехтують будь-якими захисними засобами. Серед більш дорогих моделей злодії полюють на Toyota, Mercedes та Honda.

Намагаючись заощадити на охоронній системі, водії часто обмежуються лише встановленням штатної сигналізації. Поліція та страхові компанії звертають увагу на те, що крадії найчастіше керуються неуважністю та безпечністю власників авто і відстежують легку здобич.

– Ідеальний захист має бути багаторівневим, ‒ таку думку висловлює директор компанії Експрес Страхування Тетяна Щучьєва.

За її словами, окрім ефективної супутникової сигналізації, треба використовувати пристрої блокування керма, замка запалювання і педалей. З таким багаторівневим захистом ризик викрадення зменшується на 50%.

Страховики компанії АХА Страхування наголошують також на тому, що жодна охоронна система не гарантує повного захисту авто, і рекомендують страховий поліс повний КАСКО.

Чому більшість крадіжок відбуваються у великих містах?

Через розвиненішу дорожньо-транспортну інфраструктуру тут не тільки більша кількість машин, а й більше можливостей для непомітного заволодіння чужим майном.

Величезні стоянки біля торговельно-розважальних центрів і двори багатоповерхівок є улюбленими місцями крадіїв.

Читайте: В Україні водії можуть отримати автомобільні номери поштою

Однією з найбільших проблем столиці, наприклад, є саме відсутність паркувальних майданчиків, що змушує водіїв не тільки порушувати ПДР, залишаючи автомобілі у недозволених місцях, а й ставити їх у місцях без охорони.

Ефективним вирішенням проблеми автомобільних крадіжок стала би сучасна система відеоспостереження, але до її повноцінної імплементації ще дуже далеко.

Коли все ж таки в Україні буде реалізована програма відеоспостереження – питання до виконавчої влади. Якщо влада найближчим часом не втрутиться у ситуацію, дуже скоро може зрости вартість страхових полісів. За які доведеться платити саме автовласникам. І все це через бездіяльність правоохоронців.

Раніше ми писали, як змінився обов’язковий техогляд для водіїв.