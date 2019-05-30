Компанія Ferrari розсекретила перший в історії марки гібрид, який заряджається від зовнішніх джерел енергії.

Повнопривідний гіперкар SF90 Stradale став найпотужнішою серійною моделлю Ferrari.

Модель оснащена найпотужнішим в історії італійської марки наддувним двигуном V8 c віддачею 780 сил.

SF90 Stradale – це перший суперкар Ferrari з повним приводом, що дозволяє йому краще реалізовувати потужність, а також демонструвати приголомшливу динаміку швидкості розгону: до 100 км/год купе прискорюється за 2,5 с, а до 200 км/год – за 6,7 с.

Максимальна швидкість гіперкара становить 340 км/год.

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Два електромотори на передній осі дозволяють керувати вектором тяги, коли на великій швидкості машина повертає. Італійці називають це RAC-e (Regolatore Assetto Curva Elettrico).

































Ferrari презентувала унікальний електрокар / 8 фотографий

Цікавим нововведенням в салоні стало кермо з інтегрованими сенсорними панелями крім традиційних кнопок. Таким чином, тепер водій може контролювати майже весь функціонал автомобіля двома великими пальцями на кермі.

Місце традиційного приладового щитка зайняв великий 16-дюймовий HD-дисплей.

У цій моделі компанія використовувала технологію безключового доступу. Поступово це рішення впровадять на всі машини марки Ferrari.

Крім того, клієнти зможуть вибрати між звичайною версією суперкара і спортивної Assetto Fiorano.

Нагадаємо, компанія Ferrari показала суперкар з лімітованої лінійки Special Project. Єдиний екземпляр покажуть у Гонконзі.

Джерело: Motor1