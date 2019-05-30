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У США показали перше у світі літаюче таксі на водні

Американська компанія Alaka’i Technologies представила літаюче таксі Skai.

У США показали перше у світі літаюче таксі на водні

У США представили перше в світі літаюче таксі на водні Skai. Концепцію розробила компанія Alaka’i Technologies.

Таксі може долати до 650 км шляху без шкоди для навколишнього середовища.

В неї можуть поміститися до п’яти пасажирів або вантажі до 450 кг.

Заправка бака займатиме не більше 10 хвилин.

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Над дизайном працювали фахівці BMW Designworks.

Щоб підвищити безпеку, інженери продублювали кілька ключових систем, включаючи модуль з водневими паливними елементами і оснастили апарат системою парашутів.

Проте практичне застосування такого транспорту залишається туманним, тому що для його використання країни мають винести відповідне рішення.

До речі, виробник електромобілів Tesla в 2020 році збирається запустити сервіс безпілотного таксі.

Джерело: Engadget

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