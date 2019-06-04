PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Через спеку Київ обмежує рух вантажівок

У Києві з 10.00 до 22.00 вводяться обмеження руху на дорогах для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Знак Стоп

Обмеження руху вантажних автомобілів на дорогах Києва вводяться, коли температура повітря перевищує +28º.

– З 10.00 до 22.00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі Києва для вантажівок загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, – уточнює КМДА.

Дотримання водіями фур обмежень контролює патрульна поліція у Києві.

Читайте: Тепло, але зі зливами: прогноз погоди в Україні на червень

До речі, синоптики прогнозують на середу, 5 червня, у Києві грозові дощі і спеку до +27.

Джерела: КМДА, Укргідрометцентр

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пережив Другу світову, а нині руйнується: як врятувати костел Святого Миколая у Києві
У День захисту дітей у Києві обмежать рух – де і як об’їхати (КАРТА)
Куди піти на вихідних у Києві: найкращі події вікенду
На мосту в Києві Mercedes збив лося (18+)
Куди піти у червні у Києві: найкращі заходи місяця
Саморобна сирена та 7 кругів на всіх: чи безпечні екскурсійні теплоходи в Києві
Київрада погодила перейменування кількох вулиць
ТРЦ замість історичних споруд: чому Київ втрачає своє обличчя
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка