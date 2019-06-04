У Києві з 10.00 до 22.00 вводяться обмеження руху на дорогах для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Обмеження руху вантажних автомобілів на дорогах Києва вводяться, коли температура повітря перевищує +28º.
– З 10.00 до 22.00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі Києва для вантажівок загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, – уточнює КМДА.
Дотримання водіями фур обмежень контролює патрульна поліція у Києві.
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До речі, синоптики прогнозують на середу, 5 червня, у Києві грозові дощі і спеку до +27.
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