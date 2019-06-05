BMW представила одразу чотири версії нової моделі M8 – купе, кабріолет та дві їхні екстремальні модифікації Competition.

Нова BMW M8 вийшла у чотирьох версіях – купе, кабріолет плюс дві їхні екстремальні модифікації Competition.













































































Дебют BMW M8: чотири версії і 3,2 сек до сотні / 19 фотографий

Купе BMW M8: розгін до сотні – 3,3 сек (Competition – 3,2 секунди).

Дизайнери німецької компанії у зарядженій вісімці збільшили повітрозабірники, розширили колісні арки, а також встановили інші дзеркала і більші “зябра” у передніх крилах. Також M8 отримав невеликий спойлер на багажнику.

Салон нової моделі відрізняється кермом і ручкою перемикання передач.

Рухає BMW M8 бітурбодвигун 4.4 V8, який може похвалитися 600 конячками і 750 Нм моменту (625 сил у версії Competition). Працює двигун у парі з восьмидіапазонним автоматом M Steptronic.

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Кабріолет BMW M8: розгін до сотні 3,4 і 3,3 сек (Competition).

Машина може працювати з повним приводом і з відключеною передньою віссю.

Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 кілометрів на годину (305 кілометрів на годину за умови замовлення пакету M Driver’s Package).

Нагадаємо, у січні BMW офіційно представила нову “сімку”.

Джерело: Motor

Фото: Motor