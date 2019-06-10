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Факти / Lifestyle / Авто

Honda розігнала газонокосарку до рекорду Гіннеса

Газонокосарка Honda встановила новий рекорд книги Гіннеса за розгоном із місця.

Honda розігнала газонокосарку до рекорду Гіннеса

Газонокосарка Honda Mean Mower V2 розігналася від нуля до ста миль на годину (161 кілометр на годину) за 6,29 секунди.

Така швидкість дозволила машині, яка не призначена для таких заїздів, встановити новий рекорд книги Гіннеса за розгоном із місця.

Таких результатів інженери компанії змогли досягти завдяки індивідуально спроектованому сталевому шасі та літровому чотирициліндровому рядному двигуну від супербайка CBR1000RR Fireblade SP.

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Honda розігнала газонокосарку до рекорду Гіннеса / 3 фотографии

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Питома потужність газонокосарки становить приблизно тисячу кінських сил на тонну, а це більше, ніж у гіперкара Bugatti Chiron.

Максимальна швидкість Honda Mean Mower V2 – 243 кілометри на годину.

Нагадаємо, український каскадер Александр Турчанинов потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки трюкам на мотоциклі.

Джерело: Motor

Фото: Motor

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