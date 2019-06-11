PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Київ потрапив до рейтингу міст з найбільшими заторами

Київ опинився на 13-му місці у рейтингу міст світу з найбільшими заторами на дорогах.

Київ потрапив до рейтингу міст з найбільшими заторами

Компанія TomTom склала рейтинг із 403 міст у 56 країнах, які найбільше перевантажені автомобілями.

Київ 13-й у цьому списку (у попередньому рейтингу – 14-е місце).

Читайте: Журналістка Forbes закликала туристів відвідати Київ – “діамант Східної Європи”

Завантаженість доріг у столиці України за рік збільшилася на 2% – до 46%. Тобто кияни в середньому витрачали близько години на півгодинну поїздку.

Лідери рейтингу за заторами: Мумбаї (Індія), Богота (Колумбія), Ліма (Перу), Нью-Делі (Індія) та Московська область РФ.

Нагадаємо, Київ увійшов у топ-5 рейтингу найдешевших VIP-готелів світу.

ДжерелоTоmTom

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка