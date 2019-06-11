Київ опинився на 13-му місці у рейтингу міст світу з найбільшими заторами на дорогах.
Компанія TomTom склала рейтинг із 403 міст у 56 країнах, які найбільше перевантажені автомобілями.
Київ 13-й у цьому списку (у попередньому рейтингу – 14-е місце).
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Завантаженість доріг у столиці України за рік збільшилася на 2% – до 46%. Тобто кияни в середньому витрачали близько години на півгодинну поїздку.
Лідери рейтингу за заторами: Мумбаї (Індія), Богота (Колумбія), Ліма (Перу), Нью-Делі (Індія) та Московська область РФ.
Нагадаємо, Київ увійшов у топ-5 рейтингу найдешевших VIP-готелів світу.
Джерело: TоmTom
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