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Які електромобілі найчастіше купують українці – топ-5

Лідером за популярністю серед електромобілів в Україні залишається Nissan Leaf.

Електрокар Nissan Leaf

Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf. У травні українці зареєстрували 329 таких авто.

Друге місце зайняв електрокар TESLA Model S. Минулого місяця його зареєстрували 53 рази.

Також популярними серед українських автомобілістів залишаються електрокари:

  • BMW i3;
  • FIAT 500е;
  • Renault Zoe.

Читайте: Дебют BMW M8: чотири версії і 3,2 сек до сотні

Більшу частину покупок електрокарів у травні склали старі авто.

До слова, компанія Ferrari презентувала перший в історії марки гібридний автомобіль.

Джерело: Укравтопром

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