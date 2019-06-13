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BMW 8 Series Gran Coupe: характеристика та перші фото нової моделі

У мережі з’явилися перші фотографії BMW 8 Series Gran Coupe.

BMW 8 Series Gran Coupe: характеристика та перші фото нової моделі

Згідно з першими фото BMW 8 Series Gran Coupe, модель отримає четверо дверей і подовжену колісну базу.

Читайте: Дебют BMW M8: чотири версії і 3,2 сек до сотні

Технічно нова модель не буде відрізнятися від купе. Гран купе отримає модульну платформу, повністю кероване шасі, адаптивну підвіску, а також модифікації з 530-сильним бензиновим мотором V8 об’ємом 4,4 літра і 320-сильним 3-літровим дизелем.

Коробка – восьмидіапазонний автомат Steptronic.

Раніше Факти ICTV писали, які електромобілі найчастіше купують українці.

Фото: Auto Express

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