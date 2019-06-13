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Факти / Lifestyle / Авто

Як не страждати від спеки в авто влітку

У вашому авто немає кондиціонера? Врятуватися від задухи влітку допоможуть прості, але ефективні способи.

Авто

Перший спосіб охолодитися в авто влітку – вентилятор на батарейках.

Для цього достатньо увімкнути прилад під час спеки, залишивши автомобіль на якийсь час.

Вентилятор буде ганяти повітря салоном, не даючи йому можливості нагрітися.

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Ще одним простим способом є метод вікна-двері.

Для цього достатньо відчинити вікна, а потім різко відчинити й зачинити двері з протилежного боку 5-6 разів.

Приміром, якщо відчинене вікно з боку водія, то варто рухати дверима праворуч.

Факти ICTV також розповідали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.

Фото: Pixabay

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