У вашому авто немає кондиціонера? Врятуватися від задухи влітку допоможуть прості, але ефективні способи.

Перший спосіб охолодитися в авто влітку – вентилятор на батарейках.

Для цього достатньо увімкнути прилад під час спеки, залишивши автомобіль на якийсь час.

Вентилятор буде ганяти повітря салоном, не даючи йому можливості нагрітися.

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Ще одним простим способом є метод вікна-двері.

Для цього достатньо відчинити вікна, а потім різко відчинити й зачинити двері з протилежного боку 5-6 разів.

Приміром, якщо відчинене вікно з боку водія, то варто рухати дверима праворуч.

Факти ICTV також розповідали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.