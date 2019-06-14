Toyota обладнає свої авто 2020 модельного року новими системами безпеки.

Електронна функція Auto Shut Off з’явиться в автомобілях Toyota 2020 модельного року для американського ринку.

Сенс її полягає у тому, що вона глушить двигун через деякий час після зупинки. Придумана функція для забудькуватих водіїв, які “примудряються” залишити машину на парковці ввімкненою.

Це допоможе не тільки економити паливо, але і, наприклад, уникнути отруєння чадним газом, якщо автомобіль стоїть у гаражі.

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Друга новинка – Automatic Park – поставить автомобіль на ручне гальмо, якщо водій вийшов із машини, а важіль коробки у паркінг не перевів.

Чи чекати функції в авто Toyota в інших країнах, поки невідомо.

Нагадаємо, Toyota показала ідею концепту місяцеходу, здатного декілька днів підтримувати життя астронавтів.

Джерело: Motor