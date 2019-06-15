PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Київ закрили для фур через спеку

Узбіччя доріг на під’їздах до Києва заполонили вантажівки – фури не пускають до столиці через сильну спеку.

Київ закрили для фур через спеку

Температура повітря у Києві 15 червня сягнула +32, тому з 12.00 до 18.00 вантажівки не впускають до столиці.

У Патрульный поліції Києва пояснили, що інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 призводить до руйнування та деформації покриття доріг.

Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму.

ЧитайтеТепло, але зі зливами: прогноз погоди в Україні на червень

Такі обмеження на в’їзд раніше ввела КМДА для вантажних автомобілів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн, якщо температура повітря перевищує +28.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Забруднення повітря у Києві перевищує норми
Кривава ДТП у Києві: четверо загиблих, на трасі затор
Забруднення повітря в Києві перевищило гранично допустиму концентрацію – список вулиць
Росія відмовилася виправляти написання Kiev на Kyiv
Басейн, сад та 30 видів тварин: ВДНГ рятує киян від спеки та нудьги
Новий пішохідно-велосипедний міст в Києві тимчасово закрили
Вивіз у ліс і пограбував: у Києві таксист напав на пасажирку
Kiev офіційно змінено на Kyiv – рішення Ради США з географічних назв
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка