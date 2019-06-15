Узбіччя доріг на під’їздах до Києва заполонили вантажівки – фури не пускають до столиці через сильну спеку.
Температура повітря у Києві 15 червня сягнула +32, тому з 12.00 до 18.00 вантажівки не впускають до столиці.
У Патрульный поліції Києва пояснили, що інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 призводить до руйнування та деформації покриття доріг.
Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму.
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Такі обмеження на в’їзд раніше ввела КМДА для вантажних автомобілів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн, якщо температура повітря перевищує +28.
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