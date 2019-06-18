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Оновлений Renault Zoe: збільшений запас ходу і характеристики електрокара

Компанія Renault представила оновлений електрокар Zoe. Нова модель отримала допрацьовані технічні показники та інший інтер’єр

Оновлений Renault Zoe: збільшений запас ходу і характеристики електрокара

Компанія Renault представила нову модель електрохетчбека Zoe.

Оновлений електрокар отримав новий дизайн та інтер’єр, світлодіодні фари, 10-дюймову електронну приладова панель і 9,3-дюймовий екран мультимедійної системи.

Також змінився клімат-контролю, з’явився не фіксований важіль коробки, салону  оздобили синтетичною тканиною, зробленою з переробленої сировини.

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Zoe оснастили 108- і 135-сильними електромоторами, а також літій-іонним акумулятором ємністю 52 кіловат-години.

Максимальна швидкість – 140 км/год.

Запас ходу збільшився з 317 до 390 км. Батарея заряджається за 9 годин 25 хвилин.

Європейські продажі стартують восени.

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Оновлений Renault Zoe: збільшений запас ходу і характеристики електрокара / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилися перші фотографії BMW 8 Series Gran Coupe.

ФотоRenault

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