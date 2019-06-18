Компанія Renault представила оновлений електрокар Zoe. Нова модель отримала допрацьовані технічні показники та інший інтер’єр

Компанія Renault представила нову модель електрохетчбека Zoe.

Оновлений електрокар отримав новий дизайн та інтер’єр, світлодіодні фари, 10-дюймову електронну приладова панель і 9,3-дюймовий екран мультимедійної системи.

Також змінився клімат-контролю, з’явився не фіксований важіль коробки, салону оздобили синтетичною тканиною, зробленою з переробленої сировини.

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Zoe оснастили 108- і 135-сильними електромоторами, а також літій-іонним акумулятором ємністю 52 кіловат-години.

Максимальна швидкість – 140 км/год.

Запас ходу збільшився з 317 до 390 км. Батарея заряджається за 9 годин 25 хвилин.

Європейські продажі стартують восени.













Оновлений Renault Zoe: збільшений запас ходу і характеристики електрокара / 3 фотографии

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Фото: Renault