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Факти / Lifestyle / Авто

Французи представили новий кросовер Peugeot 2008

Новий Peugeot 2008 отримав електричну модифікацією, яка здатна проїхати на одному заряді 310 км.

Французи представили новий кросовер Peugeot 2008

Новий Peugeot 2008 став більшим за свого попередника й обзавівся електричною модифікацією.

Французи зробили популярну в Європі модель на 141 міліметр довшою, ніж у першому поколінні, а колісну базу розширили на 72 міліметра, до 2620 міліметрів.

Під капотом у реформованої моделі 1,2-літрова турботрійка, яку пропонують у трьох варіантах форсування: 100, 130 або 155 кінських сил.

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Французи представили новий кросовер Peugeot 2008 / 4 фотографии

Лінійку дизелів представлено ​​турбомотором об’ємом 1,5 літра з віддачею 100 або 130 сил.

Двигуни працюють у парі з 6-ступінчастою механікою або восьмидіапазонним автоматом. Привід – тільки передній.

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Також новий Peugeot 2008 випускатимуть у версії з 136-сильним електромотором і батареєю на 50 кВт*год. На одному заряді такий кросовер здатний подолати 310 км.

Нагадаємо, Факти ICTV провели детальний тест-драйв Peugeot 5008.

Джерело: Motor

Фото: Motor

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