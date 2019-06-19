Новий Peugeot 2008 отримав електричну модифікацією, яка здатна проїхати на одному заряді 310 км.

Новий Peugeot 2008 став більшим за свого попередника й обзавівся електричною модифікацією.

Французи зробили популярну в Європі модель на 141 міліметр довшою, ніж у першому поколінні, а колісну базу розширили на 72 міліметра, до 2620 міліметрів.

Під капотом у реформованої моделі 1,2-літрова турботрійка, яку пропонують у трьох варіантах форсування: 100, 130 або 155 кінських сил.

















Французи представили новий кросовер Peugeot 2008 / 4 фотографии

Лінійку дизелів представлено ​​турбомотором об’ємом 1,5 літра з віддачею 100 або 130 сил.

Двигуни працюють у парі з 6-ступінчастою механікою або восьмидіапазонним автоматом. Привід – тільки передній.

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Також новий Peugeot 2008 випускатимуть у версії з 136-сильним електромотором і батареєю на 50 кВт*год. На одному заряді такий кросовер здатний подолати 310 км.

Нагадаємо, Факти ICTV провели детальний тест-драйв Peugeot 5008.

Джерело: Motor

Фото: Motor