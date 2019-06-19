Мінрегіон запропонував встановлювати металеві стовпчики на тротуарах у пішохідних переходів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить обов’язкове встановлення металевих стовпчиків на всіх територіях у пішохідних переходів. Це повинно підвищити безпеку пасажирів, зменшивши наслідки аварії.

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– Гадаю, багато хто помічав, що на вулицях Києва та інших міст у пішохідних переходів почали з’являтися спеціальні огорожі – металеві стовпчики. Вони потрібні для підвищення безпеки пасажирів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть прийняти удар і зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати життя. Тому у змінах до ДБН про вулиці і дорогах ми прописали обов’язкове їх встановлення на всіх територіях у пішохідних переходів в одному рівні, – каже заступник міністра регіонального розвитку Льва Парцхаладзе.

Норма про встановлення такого огородження стосується будівництва, реконструкції та капремонту доріг.

До речі, на українських трасах запроваджують станції екстреного зв’язку. Нова рекомендаційна норма діятиме з вересня.