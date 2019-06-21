Новий Nissan Juke 2020 сфотографували у камуфляжі під час тестів.

Новий Nissan Juke 2020 засвітився на шпигунських знімках перед прем’єрою, яка повинна відбутися до кінця нинішнього року.

Хоча модель сфотографували у камуфляжі, можна зрозуміти, що Juke 2020 залишиться у пропорціях попереднього покоління і збереже двоповерхову передню оптику, яка повинна стати повністю світлодіодною.

Експерти прогнозують, що новий Джук побудують на платформі CMF від нового Renault Clio.

Під капотом новинки очікують побачити компактні турбомотори 1,0 і 1,3 л., а також 1,5-літровий дизель.

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Не виключається поява гібридної версії, здатної проїхати близько 30 км на одній електротязі.

Нагадаємо, Факти ICTV провели детальний тест-драйв Peugeot 5008.

Джерело: Автоцентр

Фото: Автоцентр