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Факти / Lifestyle / Авто

Новий Nissan Juke 2020 засвітився на дорогах

Новий Nissan Juke 2020 сфотографували у камуфляжі під час тестів.

Новий Nissan Juke 2020 засвітився на дорогах

Новий Nissan Juke 2020 засвітився на шпигунських знімках перед прем’єрою, яка повинна відбутися до кінця нинішнього року.

Хоча модель сфотографували у камуфляжі, можна зрозуміти, що Juke 2020 залишиться у пропорціях попереднього покоління і збереже двоповерхову передню оптику, яка повинна стати повністю світлодіодною.

Експерти прогнозують, що новий Джук побудують на платформі CMF від нового Renault Clio.

Під капотом новинки очікують побачити компактні турбомотори 1,0 і 1,3 л., а також 1,5-літровий дизель.

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Не виключається поява гібридної версії, здатної проїхати близько 30 км на одній електротязі.

Нагадаємо, Факти ICTV провели детальний тест-драйв Peugeot 5008.

Джерело: Автоцентр

Фото: Автоцентр

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