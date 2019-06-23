Факти ICTV спробували дізнатися, наскільки змінилася Mazda6 2018 модельного року.

Це вже другий за рахунком рестайлінг, якого зазнав седан, що дебютував ще в 2012 році.

Ціни на нову Mazda6 стартують з позначки $25 тис. За ці гроші ви отримаєте 2,0-літровий бензиновий двигун в парі з 6-МКПП.

Найбільш заряджена Mazda6 коштує близько $36 тис. У цій версії ви отримаєте 2,5-літровий бензиновий двигун і 6-АКПП. Саме такий автомобіль побував у нас на тест-драйві.

Дизайн

Японці вирішили глобально не змінювати зовнішність “шістки” залишивши її впізнаваною. Та й навіщо міняти те, що й так подобається людям? Японці лише зробили “підтяжку обличчя” й освіжили дизайн Mazda6.

Значно змінилася радіаторна решітка, яка стала більшою та тепер виконана в стилі “Diamond Grill”, як у Mazda CX-5.

Дещо змінилася передня і задня оптика, а також додалося хромованих елементів.

В цілому Mazda6 зберегла сімейні риси, але стала більш сучасною.

Салон

Японці відмінно попрацювали над інтер’єром нової “шістки” і тут є про що розповісти.

Насамперед я звернув увагу на якість матеріалів і підгін деталей. У новій Mazda6 вже з’являється відчуття преміуму, яке проглядається в деталях.

Сподобалося поєднання вставок з штучної замші та шкіри Nappa, комбінування дерева та металу. Порадував набір функцій комфорту для водія та пасажирів.

У новій Mazda6 з’явилася вентиляція сидінь водія і переднього пасажира, а також підігрів керма. Звісно, є й підігрів сидінь.

На панелі приладів з’явився цифровий дисплей спідометра, який розташовується між двома аналоговими колодязями. Приборка читабельна й легка для сприйняття.

Над панеллю приладів з’явився проекційний дисплей, зображення якого виводиться на лобове скло. На попередній версії Mazda6 проекція виводилася на спеціальний висувний екран.

На проекційний дисплей виводяться підказки навігації, швидкість руху та дані круїз-контролю.

На кермі знаходиться блок керування адаптивним круїз-контролем, бортовим комп’ютером і мультимедіа. Все досить просто й інтуїтивно, що допомагає не відволікаючись від дороги управляти функціями автомобіля.

На центральній консолі знаходиться сенсорний дисплей мультимедійної системи з простим в користуванні меню та непоганим функціоналом.

Дисплей залишається сенсорним тільки в статичному положенні, а ось в русі ним можна керувати за допомогою джойстика під правою рукою у водія.

Є штатна навігація, а також система тепер підтримує Apple CarPlay і Android Auto, чого раніше не було.

Ложкою дьогтю в мультимедійній системі є картинка камер кругового огляду, яка видає на екран розмите зображення. Сама наявність системи – це величезний плюс, але ось реалізація підкачала …

Блок керування клімат-контролем компактний і дуже простий у користуванні. Інтер’єр Mazda6 не перевантажений кнопками та перемикачами, але продуманий так, що всього вдосталь, і все на своїх місцях.

Простору у водія та переднього пасажира достатньо, є підстаканники та ніші під необхідні щоденні дрібниці.

Водійське сидіння має хорошу бічну підтримку та в далекій дорозі зарекомендувало себе добре.

У пасажирів позаду є відкидний підлокітник з підстаканниками, в якому розташовані кнопки керування підігрівом сидінь.

Підігрів сидінь мимоволі включається ліктями пасажирів та дарує їм незабутні враження в спекотний літній день. Така ж ситуація була і в Mazda CX-5, і в дорестайлінговій Mazda 6, але японці не стали морочитися з цим нюансом і передали його в спадщину в Mazda6.

У пасажирів позаду є USB виходи для зарядки телефонів в дорозі. Однією з родзинок другого ряду Mazda6 є сонцезахисна шторка з електроприводом, кнопка управління якою знаходиться тільки у водія.

Багажник місткий, дозволяє не замислюючись збирати речі в сімейну, далеку поїздку.

Об’єм багажника становить 480 л. “Запаски” немає, але є ремкомплект, який частково компенсовує її відсутність.

Динаміка



На тест-драйві у нас побував автомобіль з уже знайомим нам 2,5-літровим двигуном, який має потужність 194 к.с. і максимальний крутний момент 258 Нм.

Працює цей агрегат в парі з 6-ступеневим автоматом.

Атмосферний двигун бадьоро проявляє себе в міському потоці, на світлофорах і під час маневрів. Динаміки цілком вистачає, а приємний звук двигуна дарує додаткові емоції під час руху. КПП відмінно справляється зі своїм завданням і всі перемикання здійснюються м’яко та вчасно. Для більш гострих відчуттів є режим Спорт, який змінює алгоритм роботи КПП.

Витрати палива в режимі міста складали 9-9,5 л.

На трасі показники були близько 8 л на 100 км шляху.

Цифри подібні до наших замірів на дорестайлінговій Mazda6.

Габарити не відрізняються від Mazda6 зразка 2017 року.

Габаритні розміри:

Довжина 4 870 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал); 2 090 мм

Висота 1 450 мм

Колісна база 2 830 мм

Кліренс 165 мм

Японські інженери вдосконалили підвіску та шумоізоляцію автомобіля, завдяки чому нова шістка стала тихішою та м’якшою. Зазначу, що тестовий автомобіль був на 19″дисках і низькопрофільних шинах, але і це не позначилося на комфорті в салоні.

Комплекс систем i-ACTIVSENSE містить в собі адаптивний круїз-контроль, систему попередження про виїзд зі смуги руху, систему контролю положення автомобіля щодо розмітки, а також моніторинг мертвих зон і перехресного трафіку під час руху заднім ходом.

Весь набір систем залишив про себе гарне враження, ніяких зауважень під час експлуатації автомобіля не виникало.

Підсумок

Mazda пішла шляхом удосконалення хорошого, якісного продукту. Навіщо вигадувати велосипед якщо ще можна продовжити життя цього кузову?

Так, на звання абсолютно нової моделі вона і не претендує, але зміни відчутні.

Якщо повернутися до нашого тест-драйву Mazda6 2017 модельного року, то у мене було кілька зауваженнь, які японці усунули.

З’явилися Apple CarPlay і Android Auto, що безсумнівно порадувало. Також у мене було питання щодо камер кругового огляду, які все ж з’явилися, але викликали вже інші питання.

Mazda6 підтяглася до преміуму за матеріалами, усунула деякі баги попередника і посвіжішалв зовні.

Чи варта оновлена Mazda6 уваги автомобілістів? Вирішувати, як завжди, вам.

























































































































Тест-драйв оновленої Mazda6: що змінилося? / 30 фотографий

Олесь Куниця