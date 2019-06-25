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Електрозарядки в Україні: Кабмін змінює норму для парковок з 1 липня

Кабмін зобов’язав будувати парковки, обладнані зарядками для електромобілів.

Електрозарядки в Україні: Кабмін змінює норму для парковок з 1 липня

З 1 липня 2019 року місця на парковках повинні будуть обладнуватися зарядками для електромобілів.

Згідно з новими нормами Кабміну, таких місць має бути не менше 5%.

Йдеться про ті автостоянки, які будуть реконструюватися і будуватися з наступного місяця.

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В уряді пояснюють таку вимогу зростанням попиту на електрокари серед українців. За даними Кабміну, в 2015 році у країні було зареєстровано усього 500 авто на електротязі, а зараз – майже 13 тисяч.

До слова, Факти ICTV писали про найпопулярніші електромобілі серед українців.

Фото: Dreamstime

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