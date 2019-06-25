Кабмін зобов’язав будувати парковки, обладнані зарядками для електромобілів.
З 1 липня 2019 року місця на парковках повинні будуть обладнуватися зарядками для електромобілів.
Згідно з новими нормами Кабміну, таких місць має бути не менше 5%.
Йдеться про ті автостоянки, які будуть реконструюватися і будуватися з наступного місяця.
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В уряді пояснюють таку вимогу зростанням попиту на електрокари серед українців. За даними Кабміну, в 2015 році у країні було зареєстровано усього 500 авто на електротязі, а зараз – майже 13 тисяч.
До слова, Факти ICTV писали про найпопулярніші електромобілі серед українців.
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