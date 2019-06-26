З 1 липня в 2019 року набирають чинності оновлені державні будівельні норми про проектування перехоплюючих автостоянок на в’їзді в центральні райони великих міст.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомили, що оновлені ДБН про проектування перехоплюючих автостоянок на в’їздах в центральні райони великих українських міст наберуть чинності з 1 липня 2019 року.

– Впроваджуємо ще одну цікаву європейську практику для поліпшення транспортного руху в містах – перехоплюючі автостоянки, так звані Park & ​​Ride, – йдеться у повідомленні.

Зазвичай їх розміщують неподалік від зупинок громадського транспорту, щоб люди могли залишати свої авто і пересідати на метро, ​​автобус тощо.

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Згідно з новими правилами, розміщувати перехоплюючі автопарковки повинні знаходитися щонайменше у 150 м від авіаційних терміналів, залізничних станцій і зупинок громадського транспорту.

50% місць повинні бути розраховані на паркування протягом дня, а 25% – на кілька годин. Оплата за зазначене паркування повинна бути набагато дешевшою у порівнянні зі стоянками в центрі.

До слова, Кабінет міністрів зобов’язав обладнати автопарковки зарядками для електромобілів з 1 липня 2019 року.