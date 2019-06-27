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Що робити, якщо на машину впало дерево

Сьогодні Україну охопив сильний вітер і пройшов інтенсивний дощ. Що ж робити водієві, якщо на авто впало дерево?

Що робити, якщо на машину впало дерево

Водіям авто потрібно бути гранично акуратними і проявляти особливу увагу на дорозі, або навіть тимчасово пересісти на громадський транспорт.

Крім цього, машини рекомендується не паркувати поблизу будівництв і біля дерев.

Читайте: Коли авто час на СТО: 6 головних ознак

Факти ICTV нагадують, що робити, якщо на авто впало дерево.

Нагадаємо, 27 червня в Україні вирувала негода, в результаті чого були повалені дерева і загинула людина.

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