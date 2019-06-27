Швидкісні зарядні станції для електрокарів Tesla можуть з’явитися в Україні до 2020 року.
Засновник Tesla Ілон Маск розповів, що швидкісні зарядні станції SuperCharger для авто компанії можуть з’явитися в Україні до 2020 року.
Під повідомленням у Twitter, в якому йдеться про те, що в Україні потрібні станції SuperCharger, Маск відповів: ОК.
Читайте: Які електромобілі найчастіше купують українці – топ-5
Інший користувач написав, що було б непогано, якби у 2020 році у всій Східній Європі з’явилися зарядні станції Tesla.
Маск заявив, що вони можуть з’явитися у регіоні навіть раніше, тобто у 2019 році.
До слова, з 1 липня в Україні вводиться норма щодо обладнання автопарковок зарядками для електромобілів.
Джерело: Ілон Маск
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+