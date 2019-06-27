Швидкісні зарядні станції для електрокарів Tesla можуть з’явитися в Україні до 2020 року.

Засновник Tesla Ілон Маск розповів, що швидкісні зарядні станції SuperCharger для авто компанії можуть з’явитися в Україні до 2020 року.

Під повідомленням у Twitter, в якому йдеться про те, що в Україні потрібні станції SuperCharger, Маск відповів: ОК.

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Інший користувач написав, що було б непогано, якби у 2020 році у всій Східній Європі з’явилися зарядні станції Tesla.

Маск заявив, що вони можуть з’явитися у регіоні навіть раніше, тобто у 2019 році.

До слова, з 1 липня в Україні вводиться норма щодо обладнання автопарковок зарядками для електромобілів.

Джерело: Ілон Маск