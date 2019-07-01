У Києві з 1 липня починають діяти паркувальні талони нового зразка.

У нових талонів на паркування авто у Києві змінився колір, розташування номерів зон (або кварталу) та додаткової інформації.

У КМДА також розповіли, що у талонів два ступені захисту – голограма та унікальний для ідентифікацій номер.

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Де придбати паркувальні талони:

онлайн із безкоштовною доставкою – через сервіс КП ГІОЦ або Portmone;

у кіосках Союздрук;

в офісі Київтранспарксервісу, телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Скільки коштує талон для паркування:

на місяць для всіх зон – 630 грн; у II та III зонах – 441 грн; у III зоні – 315 грн; абонемент на квартал – 1465 грн (користування будь-якою парковкою підприємства протягом трьох місяців).

Як користуватися:

у вільній графі на лицьовій стороні талона заповнити державний номер автівки;

покласти його у салоні на видноті – на панель під лобове скло або скористуватись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду.

Нагадаємо, у квітні на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

Фото: КМДА