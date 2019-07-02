Навіть якщо є кондиціонер або клімат-контроль, то йому потрібно чимало часу, щоб привести салон до комфортної температури.

Через спеку у водія може погіршуватися реакція і навіть виникати сонливість.

А там і до ДТП не далеко… Але є шість простих правил, які дозволять убезпечити себе під час піків спеки.

1. При паркуванні по можливості залишайте своє авто у захищеному від сонця місці.

2. Навіть після нетривалої стоянки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух.

3. Завжди потрібно мати в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви користуєтесь зазвичай, і обов’язково – запас води. Також потрібно вживати побільше рідини.

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4. При найменшому погіршенні самопочуття негайно потрібно знизити швидкість і зупинитися.

5. Постарайтеся не перевищувати швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.

6. Якщо необхідно зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово, оскільки при різкому гальмуванні на сильно розігрітому асфальті машину може повести.

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