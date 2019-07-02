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Факти / Lifestyle / Авто

Реєстрація ГБО в Україні: куди звертатися та ціна

Як зареєструвати ГБО в Україні, які знадобляться документи і скільки це коштуватиме – в матеріалі Фактів ICTV.

Авто

Чи потрібно реєструвати ГБО в Україні

Згідно з постановою Кабміну від 21 липня 2010 року Про порядок переобладнання транспортних засобів, пункт 1, перереєстрація необхідна. Зазначимо, встановлення ГБО це переобладнання автомобіля. Тому автомобілісту потрібно звернутися у Сервісний центр МВС для заміни техпаспорта.

Автовласник має 10 днів з моменту встановлення ГБО для перереєстрації авто. Адже у графі Вид паливо тепер буде вказано не лише бензин, а й газ.

Документи для оформлення ГБО в Україні

  • паспорт (оригінал + копія)
  • ідентифікаційний код (оригінал + копія)
  • документи транспортного засобу, а саме техпаспорт
  • сертифікат відповідності
  • акт прийому-передачі автомобіля на СТО при виконанні робіт
  • свідоцтво про реєстрацію компанії (СТО), що встановила ГБО на ваш автомобіль

Сертифікат ГБО і свідоцтво відповідності, нарівні з актом про виконані роботи, видається організацією-монтажником.

Щоб уникнути труднощів з документацією, звертайтеся лише в ті організації або техсервіси, які мають відповідний сертифікат на виконання таких робіт.

Скільки коштує реєстрація ГБО

Вам потрібно буде заплатити за послуги у Сервісному центрі МВС: собівартість техпаспорта, експертизи, комп’ютерні послуги і комісія в касі або терміналі. Вартість реєстрації легкового автомобіля становить 409 грн.

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Завдяки тому, що в нових центрах електронні черги, а більшість операцій проводяться через комп’ютери, реєстрація у вас може зайняти від 2 до 5 годин (це залежить від кількості клієнтів. – Ред.).

Штраф за не вписане в техпаспорт ГБО

Адміністративна відповідальність за незареєстроване в техпаспорті ГБО настає за ст. 121 Кодексу України про адмінправопорушення, і тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 340 грн.

Раніше Факти ICTV дізналися, як відновити водійське посвідчення за півгодини.

Фото: Pixabay

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