Найкращий варіант – не пити за кермом, проте не тільки алкогольні напої можуть повпливати на допустимий рівень алкоголю в крові.

Найкращий варіант – не пити за кермом алкоголь, проте не тільки алкогольні напої можуть впливати на допустимий рівень алкоголю в крові.

Олексій Артемчук, лікар-нарколог, кандидат медичних наук, пояснив, скільки допускається алкоголю у крові людини, яка перебуває за кермом, що таке проміле та як визначається цей показник.

– Проміле – це кількісний показник етанолу в крові чи повітрі, що видихається, тобто концентрація молекул спирту.

В Україні дозволена доза – це, власне, 0,20 мг/літр, себто 0,20 проміле. Показник залежить як від виду напою, що містить етанол, так і від ваги, росту, стану здоров’я людини.

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Наприклад, від якісного квасу може бути такий самий ефект, як i вiд такої ж кількості пива: дві склянки квасу дають чоловікові з середньою вагою результат у середньому 0,19 проміле.

Водночас дозволені українським законом 0,20 проміле рівноцінні 200 грамам сухого вина для чоловіків і 100 грамам сухого вина для жінок, відповідно 200 і 100 грамам шампанського, 50 і 30 грамам горілки, 500 і 330 грамам пива відповідн, – розповів лікар.

Нагадаємо, Кабмін зобов’язав із 1 липня будувати парковки, обладнані зарядками для електромобілів.

Джерело: Expres