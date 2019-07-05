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Факти / Lifestyle

Платне паркування в Україні: як правильно сплатити та уникнути штрафу

Паркування в Україні для водіїв часто є проблематичним – вони не знають, як та коли сплачувати за місце паркування. Про те, як паркуватися в Україні без проблем – читайте в матеріалі.

Платне паркування в Україні: як правильно сплатити та уникнути штрафу

Як сплатити за паркування – з такою проблемою стикаються українські водії чи не щодня. Тому й доводиться потім витрачати зайві гроші, отримавши штраф.

Як правильно оплатити місце паркування, скільки це коштує та як не отримати штраф – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Способи оплати та вартість послуги

Платні паркувальні місця позначають синіми лініями, безкоштовні – білими. Біля платної парковки обов’язково розташовані паркомати, на яких зазначена вся необхідна інформація про те, як здійснити оплату. Це можна зробити як через паркомат, так і за допомогою мобільного сервісу. Наразі їх є два – Приват 24 та Unip.

Мінімальний час для паркування – одна година. За необхідності послугу можна продовжити.

Вартість паркування в різних містах України варіюється від 5 до 14 грн за годину.

Крім того, в Києві з липня за паркування сплачують, використовуючи спеціальні талони. Їх можна придбати:

  • онлайн із безкоштовною доставкою – через сервіс КП ГІОЦ або Portmone;
  • у кіосках Союздрук;
  • в офісі Київтранспарксервісу, телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Коштує такий талон для паркування:

  • на місяць для всіх зон – 630 грн;
  • у II та III зонах – 441 грн;
  • у III зоні – 315 грн;
  • абонемент на квартал – 1 465 грн (користування будь-якою парковкою підприємства протягом трьох місяців).

Користуватися ним дуже зручно. Потрібно просто у вільній графі на лицьовій стороні талона заповнити державний номер автівки та покласти його в салоні на видноті – на панель під лобове скло або скористатись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду.

Як здійснюється контроль за оплатою

У багатьох містах України працюють інспектори з паркування. Вони слідкують за порушниками правил паркування та перевіряють оплату за паркомісце на платних стоянках.

Всі оплати фіксуються в базі даних АСКОП, де вказані номер автомобіля, час і сума внесених коштів. Її і перевіряють інспектори.

Як уникнути штрафу, якщо ви не оплатили паркування

Водій може не сплачувати за місце на платній парковці протягом десяти хвилин. Якщо ви не впевнені, що вкладетеся у цей ліміт, то краще оплатити за годину паркування. Але будьте готові до того, що залишок коштів вам не повернутьВикористати залишок часу на інший платній парковці також не можна.

Читайте: Поки що попереджають: у Києві почали працювати інспектори з паркування Як не страждати від спеки в авто влітку Реєстрація ГБО в Україні: куди звертатися та ціна

Розмір штрафу за несплачене місце паркування

У разі несплати або її прострочення інспектори роблять два фото автомобіля (номер авто і фото з прив’язкою до місцевості) та виписують штраф у двадцятикратному розмірі від вартості парковки.

Інспектори складають повідомлення про адміністративну відповідальність, роздруковують його і залишають під лобовим склом автомобіля та відправляють власнику авто листом на пошту або на email. Для його складання присутність власника не обов’язкова.

До речі, отримати штраф можна ще й через власну неуважність.

Так, за паркування на місцях для людей з інвалідністю водієві доведеться сплатити штраф у тридцятикратному розмірі від вартості парковки.

Коли і як сплатити штраф

Сплатити штраф необхідно протягом 30 днів у будь-якому відділенні банку. Якщо це зробити протягом перших десяти днів, то надається знижка в розмірі 50%.

Якщо водій не сплатив штраф протягом місяця, то суму буде збільшено вдвічі. В цьому випадку вже співробітники Міністерства юстиції стягуватимуть штраф з порушника.

Власник авто може подати до суду, якщо він не погоджується з порушенням. Але потрібно бути готовим до того, що в разі програшу йому доведеться сплатити не тільки штраф, а й судові витрати.

Раніше Факти ICTV писали, коли запрацюють нові норми проектування автостоянок.

Фото: Dreamstime

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