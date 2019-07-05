Паркування в Україні для водіїв часто є проблематичним – вони не знають, як та коли сплачувати за місце паркування. Про те, як паркуватися в Україні без проблем – читайте в матеріалі.

Як сплатити за паркування – з такою проблемою стикаються українські водії чи не щодня. Тому й доводиться потім витрачати зайві гроші, отримавши штраф.

Як правильно оплатити місце паркування, скільки це коштує та як не отримати штраф – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Способи оплати та вартість послуги

Платні паркувальні місця позначають синіми лініями, безкоштовні – білими. Біля платної парковки обов’язково розташовані паркомати, на яких зазначена вся необхідна інформація про те, як здійснити оплату. Це можна зробити як через паркомат, так і за допомогою мобільного сервісу. Наразі їх є два – Приват 24 та Unip.

Мінімальний час для паркування – одна година. За необхідності послугу можна продовжити.

Вартість паркування в різних містах України варіюється від 5 до 14 грн за годину.

Крім того, в Києві з липня за паркування сплачують, використовуючи спеціальні талони. Їх можна придбати:

онлайн із безкоштовною доставкою – через сервіс КП ГІОЦ або Portmone;

у кіосках Союздрук;

в офісі Київтранспарксервісу, телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Коштує такий талон для паркування:

на місяць для всіх зон – 630 грн;

у II та III зонах – 441 грн;

у III зоні – 315 грн;

абонемент на квартал – 1 465 грн (користування будь-якою парковкою підприємства протягом трьох місяців).

Користуватися ним дуже зручно. Потрібно просто у вільній графі на лицьовій стороні талона заповнити державний номер автівки та покласти його в салоні на видноті – на панель під лобове скло або скористатись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду.

Як здійснюється контроль за оплатою

У багатьох містах України працюють інспектори з паркування. Вони слідкують за порушниками правил паркування та перевіряють оплату за паркомісце на платних стоянках.

Всі оплати фіксуються в базі даних АСКОП, де вказані номер автомобіля, час і сума внесених коштів. Її і перевіряють інспектори.

Як уникнути штрафу, якщо ви не оплатили паркування

Водій може не сплачувати за місце на платній парковці протягом десяти хвилин. Якщо ви не впевнені, що вкладетеся у цей ліміт, то краще оплатити за годину паркування. Але будьте готові до того, що залишок коштів вам не повернуть. Використати залишок часу на інший платній парковці також не можна.

Розмір штрафу за несплачене місце паркування

У разі несплати або її прострочення інспектори роблять два фото автомобіля (номер авто і фото з прив’язкою до місцевості) та виписують штраф у двадцятикратному розмірі від вартості парковки.

Інспектори складають повідомлення про адміністративну відповідальність, роздруковують його і залишають під лобовим склом автомобіля та відправляють власнику авто листом на пошту або на email. Для його складання присутність власника не обов’язкова.

До речі, отримати штраф можна ще й через власну неуважність.

Так, за паркування на місцях для людей з інвалідністю водієві доведеться сплатити штраф у тридцятикратному розмірі від вартості парковки.

Коли і як сплатити штраф

Сплатити штраф необхідно протягом 30 днів у будь-якому відділенні банку. Якщо це зробити протягом перших десяти днів, то надається знижка в розмірі 50%.

Якщо водій не сплатив штраф протягом місяця, то суму буде збільшено вдвічі. В цьому випадку вже співробітники Міністерства юстиції стягуватимуть штраф з порушника.

Власник авто може подати до суду, якщо він не погоджується з порушенням. Але потрібно бути готовим до того, що в разі програшу йому доведеться сплатити не тільки штраф, а й судові витрати.

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