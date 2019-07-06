Мінівен Citroen Berlingo дебютував в минулому році і вже встиг дістатися до автосалонів нашої країни.

Мінівен Citroen Berlingo дебютував в минулому році і вже встиг дістатися до автосалонів нашої країни.

Citroen позиціонує новий Berlingo, як ідеальний автомобіль для відпочинку і роботи. Ми спробували з’ясувати, як французам вдалося поєднати практичність комерційного “пиріжка” з комфортом сімейного мінівена.

Для замовлення є два варіанти довжини кузова Citroen Berlingo. Версія L1 має довжину 4,4 м, а версія L2 має довжину 4,75 м.

На вибір також є два варіанти компонування салону (5 місць/7 місць) і доступні вони в обох версіях довжини кузова.

У нас на тест-драйві побував п’ятимісний Citroen Berlingo, з довжиною кузова L 1, дизельним двигуном 1,6 л і 5-МКПП.

Вартість тестового автомобіля, з урахуванням додаткових опцій, становить близько $25 тис.

Дизайн

Citroen Berlingo 2018 виконаний в новому фамільному стилі французького бренду і має багато спільного з Citroen C3 Aricross, Citroen C4 Cactcus і Citroen C3.

Накладки Airbump, кольорові декоративні вставки, двоповерхова передня оптика – все це, ми вже бачили у родичів Citroen Berlingo.

Дизайн сучасний, яскравий і він мені дуже сподобався. З комерційного “пиріжка” вийшов симпатичний, неабиякий мінівен.

Салон

Інтер’єр перегукується із зовнішнім дизайном і також порадував сучасністю. Всі прилади й органи управління орієнтовані на водія та розташовані на зручній відстані.

На кермі розташовані органи управління телефоном, мультимедіа та бортовим комп’ютером. Все дуже просто і зрозуміло.

Компонування панелі приладів також не викликає питань, всі позначення легко зчитуються.

Сидіння водія оснащене механічними регулюваннями і відкидним підлокітником, як і сидіння переднього пасажира.

На центральній консолі розташований 8-дюймовий тачскрін, на який виведено управління більшістю функцій автомобіля.

Система підтримує технології Apple CarPlay і Android Auto, що дозволяє дублювати певні програми зі смартфона на мультимедійний екран.

Блок клімат-контролю кнопковий і знаходиться трохи нижче екрану.

І це зручно, адже я не вважаю практичним розташування “клімату” в меню на сенсорному екрані. Мені набагато простіше управляти такими функціями за допомогою кнопок.

Під рукою у водія знаходиться кнопка пуску двигуна й електронно-механічного стоянкового гальма. Також під рукою знаходиться і важіль перемикання передач.

У водія та пасажира є підстаканники, цілих два “бардачка” і величезний відсік над сонцезахисними козирками.

Всього вистачає, все на своїх місцях, але я б додав ще невеликий бокс між водійським і пасажирським сидіннями.

Родзинкою Citroen Berlingo є додаткове сферичне дзеркало заднього виду, яке дозволяє стежити за дітьми на другому ряду сидінь. Це дзеркало входить в пакет Child.

У нас була п’ятимісна версія Citroen Berlingo. Зсувні двері для доступу на другий ряд сидінь – це справжній кайф, якщо вам потрібно постійно встановлювати/прибирати дитяче автокрісло.

Це вимагає менше місця на парковці, забезпечує більш зручний доступ до салону і спрощує процес встановлення.

Другий ряд сидінь складається з трьох окремих, повноцінних сидінь.

На спинках передніх сидінь встановлені відкидні столики з підстаканниками

А для комфорту дітей є ще й сонцезахисні шторки, які також входять в пакет Child.

Об’єм багажника становить 983 л.

Сидіння другого ряду можна скласти, що збільшить об’єм багажного відділення до 2 126 л.

У багажнику є кришка-поличка, яку можна встановити в двох положеннях.

Скло багажного відсіку можна відкривати окремо від дверей, що дуже зручно, коли потрібно дістати щось з багажника і немає необхідності відкривати масивні двері.

Фальшпідлоги в багажнику немає, а запаска знаходиться з зовнішньої сторони під багажником.

Динаміка

Citroen Berlingo був оснащений 1,6-літровим турбодизелем HDi 92, який має потужність 92 к.с. і максимальний крутний момент 230 Нм. Двигун працює в парі з 5-ступеневою МКПП.

Динаміка у Citroen Berlingo помірна, її вистачає в місті, але розраховувати на щось вражаюче буде безглуздим. Дизель, у поєднанні з “механікою”, подарує приємні відчуття любителям олдскулу.

За містом проситься шоста передача, яка б зробила Citroen Berlingo ще більш економічним.

Після 110 км/год оберти двигуна починають зростати разом з витратами палива.

Витрати палива у міському режимі у мене становили близько 7 літрів, а за його межами 5,5 л (в режимі 90-100 км/ч).

Citroen Berlingo любитель спокійного стилю водіння, без ривків і різких маневрів. Підвіска збита, але дещо жорстка, особливо спереду.

У Berlingo є система Grip control, яка забезпечує оптимальне зчеплення шин з дорожнім покриттям, в залежності від його стану.

Це, звичайно, не повний привід, але взимку і на пересіченій місцевості знадобиться. Також є і Hill Assist Descent – допомога при спуску зі схилу і при старті під гірку.

У тестовому автомобілі була камера заднього виду з декількома режимами, яка спрощувала парковку мінівена.

Паркувальні датчики були тільки в задньому бампері, але завдяки короткому капоту і великій площі скління, габарити зчитувалися досить легко.

Габаритні розміри:

Довжина: 4403 мм

Ширина: 2107 мм

Висота: 1844 мм

Колісна база: 2785 мм

Кліренс: 160 мм

Підсумок

Citroen Berlingo проявив себе, як золота середина між комерційним і сімейним сегментом. Хоча “сім’янина” в ньому вже більше, ніж “роботяги”.

Citroen Berlingo привабливий зовні і технологічний всередині. У ньому є все, що потрібно сучасній людині.

Безліч ніш і опцій під сімейне використання та просторий салон з можливістю трансформаціі.

Двигун і КПП підійдуть для спокійного стилю водіння, але готові допомогти вам заощадити на паливі. Гідний варіант, як на мене.

Вирішувати, як завжди, вам.





























































































Тест-драйв Citroen Berlingo: “пиріжок” для сім’ї / 23 фотографий

Олесь Куниця