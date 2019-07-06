Мінівен Citroen Berlingo дебютував в минулому році і вже встиг дістатися до автосалонів нашої країни.
Мінівен Citroen Berlingo дебютував в минулому році і вже встиг дістатися до автосалонів нашої країни.
Citroen позиціонує новий Berlingo, як ідеальний автомобіль для відпочинку і роботи. Ми спробували з’ясувати, як французам вдалося поєднати практичність комерційного “пиріжка” з комфортом сімейного мінівена.
Для замовлення є два варіанти довжини кузова Citroen Berlingo. Версія L1 має довжину 4,4 м, а версія L2 має довжину 4,75 м.
На вибір також є два варіанти компонування салону (5 місць/7 місць) і доступні вони в обох версіях довжини кузова.
У нас на тест-драйві побував п’ятимісний Citroen Berlingo, з довжиною кузова L 1, дизельним двигуном 1,6 л і 5-МКПП.
Вартість тестового автомобіля, з урахуванням додаткових опцій, становить близько $25 тис.
Дизайн
Citroen Berlingo 2018 виконаний в новому фамільному стилі французького бренду і має багато спільного з Citroen C3 Aricross, Citroen C4 Cactcus і Citroen C3.
Накладки Airbump, кольорові декоративні вставки, двоповерхова передня оптика – все це, ми вже бачили у родичів Citroen Berlingo.
Дизайн сучасний, яскравий і він мені дуже сподобався. З комерційного “пиріжка” вийшов симпатичний, неабиякий мінівен.
Салон
Інтер’єр перегукується із зовнішнім дизайном і також порадував сучасністю. Всі прилади й органи управління орієнтовані на водія та розташовані на зручній відстані.
На кермі розташовані органи управління телефоном, мультимедіа та бортовим комп’ютером. Все дуже просто і зрозуміло.
Компонування панелі приладів також не викликає питань, всі позначення легко зчитуються.
Сидіння водія оснащене механічними регулюваннями і відкидним підлокітником, як і сидіння переднього пасажира.
На центральній консолі розташований 8-дюймовий тачскрін, на який виведено управління більшістю функцій автомобіля.
Система підтримує технології Apple CarPlay і Android Auto, що дозволяє дублювати певні програми зі смартфона на мультимедійний екран.
Блок клімат-контролю кнопковий і знаходиться трохи нижче екрану.
І це зручно, адже я не вважаю практичним розташування “клімату” в меню на сенсорному екрані. Мені набагато простіше управляти такими функціями за допомогою кнопок.
Під рукою у водія знаходиться кнопка пуску двигуна й електронно-механічного стоянкового гальма. Також під рукою знаходиться і важіль перемикання передач.
У водія та пасажира є підстаканники, цілих два “бардачка” і величезний відсік над сонцезахисними козирками.
Всього вистачає, все на своїх місцях, але я б додав ще невеликий бокс між водійським і пасажирським сидіннями.
Родзинкою Citroen Berlingo є додаткове сферичне дзеркало заднього виду, яке дозволяє стежити за дітьми на другому ряду сидінь. Це дзеркало входить в пакет Child.
У нас була п’ятимісна версія Citroen Berlingo. Зсувні двері для доступу на другий ряд сидінь – це справжній кайф, якщо вам потрібно постійно встановлювати/прибирати дитяче автокрісло.
Це вимагає менше місця на парковці, забезпечує більш зручний доступ до салону і спрощує процес встановлення.
Другий ряд сидінь складається з трьох окремих, повноцінних сидінь.
На спинках передніх сидінь встановлені відкидні столики з підстаканниками
А для комфорту дітей є ще й сонцезахисні шторки, які також входять в пакет Child.
Об’єм багажника становить 983 л.
Сидіння другого ряду можна скласти, що збільшить об’єм багажного відділення до 2 126 л.
У багажнику є кришка-поличка, яку можна встановити в двох положеннях.Читайте: Тест-драйв оновленої Mazda6: що змінилося? Тест-драйв Peugeot 5008: мінівен чи кросовер? Тест-драйв Infiniti Q50s: секс і місто
Скло багажного відсіку можна відкривати окремо від дверей, що дуже зручно, коли потрібно дістати щось з багажника і немає необхідності відкривати масивні двері.
Фальшпідлоги в багажнику немає, а запаска знаходиться з зовнішньої сторони під багажником.
Динаміка
Citroen Berlingo був оснащений 1,6-літровим турбодизелем HDi 92, який має потужність 92 к.с. і максимальний крутний момент 230 Нм. Двигун працює в парі з 5-ступеневою МКПП.
Динаміка у Citroen Berlingo помірна, її вистачає в місті, але розраховувати на щось вражаюче буде безглуздим. Дизель, у поєднанні з “механікою”, подарує приємні відчуття любителям олдскулу.
За містом проситься шоста передача, яка б зробила Citroen Berlingo ще більш економічним.
Після 110 км/год оберти двигуна починають зростати разом з витратами палива.
Витрати палива у міському режимі у мене становили близько 7 літрів, а за його межами 5,5 л (в режимі 90-100 км/ч).
Citroen Berlingo любитель спокійного стилю водіння, без ривків і різких маневрів. Підвіска збита, але дещо жорстка, особливо спереду.
У Berlingo є система Grip control, яка забезпечує оптимальне зчеплення шин з дорожнім покриттям, в залежності від його стану.
Це, звичайно, не повний привід, але взимку і на пересіченій місцевості знадобиться. Також є і Hill Assist Descent – допомога при спуску зі схилу і при старті під гірку.
У тестовому автомобілі була камера заднього виду з декількома режимами, яка спрощувала парковку мінівена.
Паркувальні датчики були тільки в задньому бампері, але завдяки короткому капоту і великій площі скління, габарити зчитувалися досить легко.
Габаритні розміри:
- Довжина: 4403 мм
- Ширина: 2107 мм
- Висота: 1844 мм
- Колісна база: 2785 мм
- Кліренс: 160 мм
Підсумок
Citroen Berlingo проявив себе, як золота середина між комерційним і сімейним сегментом. Хоча “сім’янина” в ньому вже більше, ніж “роботяги”.
Citroen Berlingo привабливий зовні і технологічний всередині. У ньому є все, що потрібно сучасній людині.
Безліч ніш і опцій під сімейне використання та просторий салон з можливістю трансформаціі.
Двигун і КПП підійдуть для спокійного стилю водіння, але готові допомогти вам заощадити на паливі. Гідний варіант, як на мене.
Вирішувати, як завжди, вам.
Олесь Куниця