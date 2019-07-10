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Mitsubishi Pajero Sport 2020 показали до прем’єри

Новий Mitsubishi Pajero Sport 2020 вперше представлять 25 липня у Таїланді.

Mitsubishi Pajero Sport 2020 показали до прем’єри

Новий Mitsubishi Pajero Sport 2020 постав перед публікою у першому офіційному тизері. У ролику видно, як змінилася зовнішність моделі, що дебютувала на ринку в 2015 році.

Оновлений Pajero Sport отримає двохярусну оптику, що складається зі світлодіодних фар і блоку противотуманок із поворотниками.

Передня частина авто зміниться завдяки новій решітці радіатора, а задня – завдяки видозміненим заднім ліхтарям.

Читайте: Тест-драйв Citroen Berlingo: “пиріжок” для сім’ї

У салоні головною новацією Pajero Sport 2020 стане віртуальна приладова панель.

Нагадаємо, патрульна поліція України отримали партію гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління.

Джерело: Автоцентр

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