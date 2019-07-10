Новий Mitsubishi Pajero Sport 2020 вперше представлять 25 липня у Таїланді.
Новий Mitsubishi Pajero Sport 2020 постав перед публікою у першому офіційному тизері. У ролику видно, як змінилася зовнішність моделі, що дебютувала на ринку в 2015 році.
Оновлений Pajero Sport отримає двохярусну оптику, що складається зі світлодіодних фар і блоку противотуманок із поворотниками.
Передня частина авто зміниться завдяки новій решітці радіатора, а задня – завдяки видозміненим заднім ліхтарям.
Читайте: Тест-драйв Citroen Berlingo: “пиріжок” для сім’ї
У салоні головною новацією Pajero Sport 2020 стане віртуальна приладова панель.
Нагадаємо, патрульна поліція України отримали партію гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+