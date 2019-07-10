Для громадян України створили спеціальний посібник з правил дорожнього руху у Польщі.

Для громадян України створили посібник Основні правила дорожнього руху у Польщі, який дозволяє ознайомитися з ПДР Польщі.

– Поліцейські з Воєводської Комендатури Поліції у Любліні разом з Надбужанським відділом прикордонної варти у Холмі, Генеральним консульством України у Любліні та Національним центром безпеки дорожнього руху опрацювали та опублікували посібник українською мовою, що висвітлює основні правила дорожнього руху у Польщі, – йдеться у повідомленні.

Відповідний посібник випустили для того, щоб підвищити обізнаність українських водіїв і сприяти безпеці на польських дорогах.

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У ньому можна дізнатися про штрафи за перевищення швидкості, покарання за водіння у нетверезому стані, підстави для вилучення водійського посвідчення і багато іншого.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, який зараз стан доріг в Україні.

Джерело: Наш Вибір