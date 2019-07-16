Новий Nissan Skyline отримав оновлений екстер’єр та другу версію шосейного автопілоту ProPILOT.
Компанія Nissan показала оновлений седан Skyline для японського ринку. Модель, яка продається в Європі під ім’ям Infiniti Q50, стала виглядати по-новому завдяки новій решітці радіатора, бамперам, а також круглим світлодіодним секціям у фарах.
Новий дизайн і автопілот: Nissan показав Skyline 2020 / 2 фотографии
Під капотом у новинки 3,5-літровий V6 і 68-сильний електромотор, які в сумі видають 359 конячок. Також у лінійці моделі є версія з трилітровим твін-турбо V6 потужністю 300 або 400 конячок.
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Новий Nissan Skyline може похвалитися системою ProPILOT 2.0 (асистент водіння), після активації якої водій може зняти руки з керма під час руху в межах однієї смуги.
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