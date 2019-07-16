Взяти на прокат авто в Європі без шкоди для свого гаманця можна, якщо знати деякі нюанси.

Щоб ваша подорож була по-справжньому комфортною, оренда авто – найкраща ідея. При цьому процес бронювання дуже гнучкий і абсолютно не складний.

Яке авто взяти в оренду

Якщо у подорож з вами їде сім’я або компанія з 3-х – 4-х людей врахуйте, що автомобіль міні-класу для цього не найзручніший варіант. Наприклад, у цьому випадку краще взяти автомобіль гольф-класу або D-класу.

Островами відмінно катають авто В-класу. Для одноразових поїздок можна заощадити і задовольнятися найдешевшими автомобілями А-класу.

Для великої компанії понад 4-х чоловік найкращим варіантом буде мінівен – у тривалій поїздці ви оціните зручності цього класу.

На автомобілі представницького класу і спортивні авто, як ви розумієте, цінники зовсім інші.

Пам’ятайте, для економії коштів ідеальним варіантом буде автомобіль із дизельним мотором і ручною коробкою перемикання передач.

Скільки коштує орендувати автомобіль

У середньому вартість оренди автомобіля в Європі у місцевого прокатника варіюється в межах 40 євро на добу.

Врахуйте, що прокатники доповнюють ціну ще десятком не завжди обов’язкових платежів, які в підсумку практично подвоюють вартість оренди (доплата за другого водія, дитяче крісло, навігатор тощо).

Як заощадити

Міські пункти прокату виявляться в середньому на 26% дешевшими для туриста, ніж оренда машини в аеропорту;

Купити різні додаткові пристрої на кшталт GPS-навігатора дешевше за їхню оренду;

В ЄС чим більше термін оренди машини (тижнів зо два), тим менша вартість за день;

Найдешевше оренда обходиться у несезон, особливо економним вважається січень.

Як бронювати авто

Знайти потрібне авто можна через сервіси-агрегатори, які є посередником між вами і компаніями, що мають свою комісію або знижки. Ось кілька з них:

Carngo

Economycarrentals

Economycarhire

Carrentals

Autoeurope

На цих сайтах ви просто обираєте вподобане вам авто, бронюєте, і після цього на електронну пошту приходить ваучер із зазначенням компанії-прокатника.

Дуже популярна в Європі система Fly & Drive, суть якої в тому, щоб отримати автомобіль в оренду одразу ж після прильоту в той чи інший європейський аеропорт.

У зв’язку з орендою авто слід врахувати такі нюанси:

Години роботи офісу компанії з прокату авто, в тому числі у вихідні та святкові дні (чим ширше діапазон – тим краще);

Наявність розгалуженої мережі (важливо, якщо ви збираєтеся здавати автомобіль в іншому місці, іншій країні);

Розмір депозиту, що залишається в заставу;

Вартість і умови страховки;

Можливість взяти в оренду додаткове обладнання (дитяче крісло, бустер, навігатор, кріплення для лиж);

Відсутність обмеження на середньодобовий пробіг і (або) загальний кілометраж (в Європі практично не зустрічається, в інших країнах можливо);

Обмеження на пробіг по грунтових дорогах або бездоріжжю; (в Європі практично немає, в інших країнах можливо).

Перш, ніж оформити замовлення, вивчіть умови страховки. Найважливіше в будь-якій страховці – це франшиза – обмеження вашої відповідальності. Тут можуть бути різні варіанти аж до Super Collision Damage Waiver – це повна відсутність відповідальності після ушкоджень.

Також зверніть увагу на пункти Theft Protection (TP) – обмеження відповідальності у разі викрадення та Personal Accident Insurance – відшкодування збитку у разі нещасного випадку.

Документи і вимоги під час оренди авто

Вік водія повинен бути вище 21 років. Деякі контори видадуть вам автомобіль, навіть якщо водієві 18 років, але тоді готуйтеся доплатити кілька євро на день.

Будуть потрібні міжнародні права. Орендодавець вимагає права нового зразка + IDL (International driving license).

Для оплати потрібна картка міжнародних платіжних систем. Більшість сайтів приймають тільки кредитні картки. Кількість постачальників, що надають авто в оренду з дебетовою карткою дуже обмежена і найчастіше це тягне за собою купу додаткових умов, інші ж не приймають дебетові карти і готівку в якості способу оплати оренди.

Берете машину в аеропорту – повідомте номер рейсу. Також потрібно мати із собою роздруківку електронного підтвердження броні автомобіля.

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Додаткові поради

Завжди звертайте увагу, щоб весь кілометраж, податки, збори аеропортів, страховки були включені в заявлену ціну;

Під час отримання авто потрібно оглянути вм’ятини і подряпини і порівняти їх з уже зазначеними в договорі та сфотографувати на всяк випадок;

Вивчіть нюанси в ПДР тих країн, в які ви плануєте поїздку;

Здати автомобіль можна прямо в аеропорту, де в спеціальному для цього місці потрібно знайти табличку вашого орендодавця.

До слова, Факти ICTV зібрали декілька порад, як зібратися у подорож на авто.